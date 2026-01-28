Primo Piano

Australian Open, Musetti avanti di due set si ritira: passa Djokovic

Un problema muscolare alla gamba destra ha costretto l'azzurro ad alzare bandiera bianca

di Eleonora Ciaffoloni - 28 Gennaio 2026

Colpo di scena e grande amarezza sulla Rod Laver Arena degli Australian Open: Lorenzo Musetti, in campo contro Novak Djokovic, è stato costretto al ritiro all’inizio del terzo set. L’azzurro ha dovuto fermarsi a causa di un problema muscolare alla gamba destra, quando si trovava nettamente in vantaggio per due set a zero con il punteggio di 6-4, 6-3. Una decisione sofferta, arrivata dopo un avvio di partita praticamente perfetto, che ha spalancato al tennista serbo le porte della semifinale.

Musetti-Djokovic, la cronaca del match prima del ritiro

Musetti aveva approcciato l’incontro con grande personalità, imponendo fin dai primi game il suo ritmo e mettendo in seria difficoltà Djokovic. Il toscano è apparso solido al servizio, brillante negli scambi da fondo e particolarmente efficace nelle variazioni di gioco, riuscendo spesso a disinnescare le certezze del serbo. Nei primi due parziali, infatti, Musetti ha dato l’impressione di avere il pieno controllo del match, mostrando una maturità tecnica e mentale che raramente si era vista a questi livelli.

All’inizio del terzo set, però, qualcosa è cambiato. Dopo pochi punti, Musetti ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un problema alla coscia destra. Il medical time-out, durante il quale il giocatore è stato sottoposto a un massaggio, non è bastato a consentirgli di proseguire. Visibilmente contrariato e dolorante, l’azzurro ha preso la difficile decisione di alzare bandiera bianca, rinunciando a una impresa che sembrava ormai a portata di mano.

Djokovic: “Ero pronto ad andare a casa”

Djokovic, che fino a quel momento era apparso in difficoltà, ha accolto il verdetto con grande sportività. “Ero pronto ad andare a casa – ha dichiarato – oggi il migliore è stato Musetti. È stato davvero sfortunato. Gli auguro di recuperare il prima possibile”. Parole che testimoniano quanto anche il campione serbo avesse percepito la superiorità dell’italiano nel corso del match.

Con questo epilogo, Djokovic accede in semifinale, dove affronterà il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton, in programma a partire dalle 9. Resta invece tanta delusione per Musetti, protagonista di una prestazione di altissimo livello interrotta sul più bello, ma anche la consapevolezza di aver dimostrato di poter competere alla pari con i migliori al mondo.