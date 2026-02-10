Abbonati

Auto, BYD presenta la nuova ATTO 3 EVO: Suv sportivo ancora più evoluto

di Redazione

Dall’articolo di La Presse – La vettura sfrutta l’ultima evoluzione della e-Platform 3.0 

BYD presenta ATTO 3 EVO, il SUV sportivo che nasce con un obiettivo preciso: offrire un prodotto più completo e più vicino alle esigenze reali dei clienti, grazie a un pacchetto che coinvolge powertrain, architettura, efficienza e funzionalità di bordo.
Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha dichiarato: ATTO 3 EVO dimostra quanto rapidamente BYD sia in grado di evolvere. Abbiamo concentrato le nostre innovazioni e le tecnologie più recenti in un modello che sarà apprezzato in tutta Europa. Il risultato è una proposta di riferimento: potente, efficiente e ricca di funzionalità utili. Non è solo un’auto, è una BYD!

ATTO 3 EVO sfrutta l’ultima evoluzione della e-Platform 3.0 sviluppata internamente da BYD. Il modello offre la possibilità di scegliere tra trazione posteriore o trazione integrale (AWD), e lo schema delle sospensioni posteriori offre un sistema sofisticato a cinque bracci, per una dinamica di guida ulteriormente migliorata.

La gamma si articola in due versioni, con una struttura semplice e intuitiva, entrambe dotate di una batteria da 74,8 kWh e ricarica rapida DC da 220 kW, resa possibile da una avanzata architettura elettrica a 800V, che consente di passare dal 10 all’80% in soli 25 minuti.

La versione Design a trazione posteriore è equipaggiata con un motore posteriore da 313 CV (230 kW) e 380 Nm di coppia, per uno 0-100 km/h in 5,5 secondi e un’autonomia combinata WLTP fino a 510 km.

La versione Excellence a trazione integrale aggiunge un motore anteriore, per una potenza complessiva di 449 CV (330 kW) e 560 Nm di coppia, con accelerazione 0-100 km/h in soli 3,9 secondi, una proposta unica nel segmento, e autonomia WLTP combinata di 470 km.

Entrambe le versioni offrono inoltre una capacità di traino fino a 1.500 kg (rimorchio frenato) e la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) di BYD, che consente di alimentare dispositivi esterni fino a 3 kW.

La e-Platform 3.0 utilizza la Blade Battery proprietaria BYD, basata su chimica litio-ferro-fosfato, che garantisce elevati livelli di durata e sicurezza, come dimostrato nellÆormai noto Nail Penetration Test.

Su ATTO 3 EVO, la Blade Battery è installata tramite tecnologia Cell-to-Body, con le celle integrate direttamente nel telaio. Questa soluzione porta benefici in termini di robustezza e rigidità torsionale, oltre che di ottimizzazione degli spazi, poiché il pavimento dellÆabitacolo coincide con la parte superiore della batteria.

