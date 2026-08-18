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Lavori finiti: riapre tutta la linea Av Bologna-Milano

L'annuncio di Rfi-Fs: riaperta alla circolazione ferroviaria l'intero collegamento dell'alta velocità

di Paolo Diacono - 18 Agosto 2026

È ripresa questa mattina, come da programma, la circolazione sull’intera linea AV Bologna – Milano, sospesa dal 10 al 17 agosto fra Piacenza e Milano per lavori di rinnovo dell’infrastruttura. L’annuncio in una nota di Rfi-Gruppo Fs. Che ha dato conto del fatto che il primo treno a percorrere la tratta interessata dai lavori è stato il Frecciarossa 9505 Milano – Napoli, partito dal capoluogo lombardo alle 4.55.

Riapre la linea Av Bologna-Milano

Sono stati tre i cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). Due presso il Posto di Movimento di Livraga e uno presso il Bivio Piacenza Ovest. Operativi contemporaneamente per la sostituzione di sei deviatoi in quella tratta. Al lavoro oltre cento tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici con il supporto di mezzi d’opera, autogrù telescopiche e attrezzature specialistiche.

Questi lavori, fanno sapere da Rfi-Fs, sono stati “necessari a garantire alti standard di affidabilità dell’infrastruttura, rientrano nei piani di manutenzione della linea e si aggiungono alla manutenzione quotidiana effettuata principalmente la notte, quando non sono previsti treni in viaggio”.

I lavori a Ferragosto

Fondamentali per consentire il passaggio dei treni da un binario all’altro e per collegare la rete AV alla rete convenzionale, i deviatoi – più comunemente chiamati scambi – sono lunghi 140 metri e pesano 200 tonnellate. Per movimentarli è stato necessario suddividere ciascuno di essi in cinque parti. Le operazioni di sostituzione, concentrate nella settimana di Ferragosto caratterizzata da un sensibile calo di passeggeri sulla tratta, sono state precedute da attività propedeutiche avviate a inizio estate senza ripercussioni sulla circolazione dei treni.

Le linee alternative

Durante l’attività dei cantieri i treni AV hanno bypassato il tratto oggetto dei lavori utilizzando i binari della linea convenzionale. Da oggi e fino al 28 agosto, come prevedono le norme in caso di rinnovo dell’infrastruttura. I treni percorreranno le tratte rinnovate ad una velocità che verrà gradualmente innalzata fino a raggiungere quella massima prevista sulla linea. I canali di acquisto delle imprese ferroviarie sono aggiornati con le modifiche dei tempi di percorrenza previste.

Sono circa 200 i treni AV che ogni giorno viaggiano fra Bologna a Milano ad una velocità che raggiunge i 300 km/h.