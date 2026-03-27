Cronaca

Aviano, donna aggredita con un coltello fuori da un locale, clienti intervengono e la salvano

Un uomo di origine pakistane è stato fermato e diisarmato metre minacciava una donna con un coltello.

di Marzio Amoroso - 27 Marzo 2026

Una donna è stata aggredita nella tarda serata di mercoledì davanti a un locale di via Sacile, ad Aviano, da un uomo armato di coltello. L’intervento immediato di alcuni clienti ha impedito che l’attacco degenerasse, mettendo in salvo la vittima e bloccando l’aggressore fino all’arrivo dei carabinieri.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, l’uomo, trentenne, già legato sentimentalmente alla donna, l’avrebbe raggiunta all’esterno del locale dopo un acceso confronto. La situazione sarebbe precipitata quando l’uomo ha estratto una lama, costringendo la donna a cercare riparo all’interno dell’esercizio. La scena è durata pochi istanti, alcuni avventori, resisi conto di ciò che stava accadendo, sono intervenuti fisicamente, riuscendo a disarmare e immobilizzare l’uomo. La donna, in forte stato di shock, non avrebbe riportato ferite gravi.

L’arresto

I carabinieri della Compagnia di Sacile hanno preso in consegna l’aggressore, trattenuto inizialmente in caserma e successivamente posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. A suo carico viene ipotizzato il reato di atti persecutori, con ulteriori accertamenti in corso per ricostruire eventuali precedenti episodi.

Le reazioni

La vicenda di Aviano ha suscitato un’immediata attenzione istituzionale. La presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, Dusy Marcolin, ha espresso solidarietà alla donna e ringraziato i cittadini intervenuti, sottolineando l’importanza della prontezza con cui è stato evitato un epilogo più grave. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando la presenza di eventuali segnalazioni pregresse. La posizione dell’uomo sarà definita nelle prossime ore dal giudice per le indagini preliminari.