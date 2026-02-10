Primo Piano

Azzurri super: oro alla staffetta mista short track

Gli atleti impressionano per strategia e coesione, un ottimo stato di forma del gruppo

di Dave Hill Cirio - 10 Febbraio 2026

L’Italia conquista l’oro nella staffetta mista di short track ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, dominando la finalissima e mettendo in fila Canada e Belgio.

La vittoria con l’oro alla staffetta mista arriva in casa, davanti al pubblico festante, finora uno dei momenti più memorabili. La staffetta mista azzurra ha impressionato per strategia e coesione, confermando l’ottimo stato di forma del gruppo.

Esplode la gioia degli atleti sul ghiaccio e tra i tifosi. Questa medaglia rafforza l’Italia come protagonista assoluta nelle competizioni miste.

Oro, il trionfo azzurro in pista

La staffetta mista di short track, gara spettacolare e ad alta tensione, ha visto gli azzurri concludere davanti al Canada e al Belgio in una finale ricca di ritmo e sorpassi. La squadra italiana ha dimostrato controllo totale della gara, con transizioni efficaci e gestione tattica superiore nei momenti chiave.

Le reazioni

La vittoria di Arianna Fontana, Chiara Betti, Thomas Nadalini e Pietro Sighelè, accolta da applausi fragorosi. Gli atleti azzurri hanno parlato di “orgoglio immenso” e di un successo conquistato “con cuore e determinazione”. Per gli allenatori, un oro frutto di lavoro di squadra e sacrifici costanti nelle ultime stagioni.

Una medaglia storica

Questa medaglia non è solo un punto nel medagliere. Rappresenta una conferma della crescita tecnica dell’Italia negli sport di ghiaccio, in uno sport tradizionalmente dominato da nazioni nordamericane e nordiche. La staffetta mista, gara che premia equilibrio tra generi e strategie di squadra, si conferma protagonista della nuova era olimpica.

