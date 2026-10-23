Cronaca

Orrore a Tortona, bimba morta in casa arrestata la madre

La donna di origini ucraine è stata ascoltata dai magistrati, le tensioni col padre

di Paolo Diacono - 23 Ottobre 2026

Orrore a Tortona, in provincia di Alessandria: uccisa a coltellate una bambina di soli tre anni, arrestata la madre. Una tragedia agghiacciante quella che si è verificata la notte scorsa in una struttura di social housing in via Baluardo, nel centro piemontese. Tutto sarebbe accaduto la notte scorsa. Poco prima delle due. Quando sarebbe scattato l’allarme. I carabinieri sono subito arrivati sul posto. E ora conducono le indagini. Che dovranno fare piena chiarezza attorno ai fatti, ricostruendo la dinamica della barbara uccisione.

Orrore a Tortona, bimba uccisa a coltellate

Le indagini sono in corso. Nulla trapela di più. Oltre al fatto che il corpo della bambina è stato rinvenuto nell’appartamento senza vita. E che all’interno dell’abitazione, al momento dei fatti, c’era solo la madre. È stato disposto l’arresto per la donna, di origini ucraine. Al magistrato di turno, che l’ha ascoltata nella notte scorsa, ha raccontato le forti tensioni col padre della bambina, un uomo di nazionalità italiana, che aveva ottenuto dai giudici l’autorizzazione a riallacciare i rapporti con la piccola e ad avviare il riavvicinamento con la figlia. Di cui la donna teneva l’affidamento esclusivo. Una decisione, quella dei magistrati, che non era andata già alla madre. Che, peraltro, aveva raccontato di aver subito violenze dall’uomo anche se nessun episodio del genere avrebbe coinvolto la bambina. Le indagini continuano.