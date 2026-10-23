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Ora solare 2026, arriva il cambio, si dorme un’ora in più ma le giornate sembreranno più corte

Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre torna l’ora solare, ecco cosa cambia per milioni di italiani

di Gianluca Pascutti - 23 Ottobre 2026

Manca ormai pochissimo al ritorno dell’ora solare 2026. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre gli italiani dovranno spostare le lancette indietro di un’ora. Alle 3:00 del mattino si tornerà infatti alle 2:00. Si tratta di un appuntamento ormai tradizionale che segna la conclusione del periodo di ora legale iniziato la scorsa primavera. Per molti sarà l’occasione di guadagnare un’ora di riposo, ma il cambiamento porterà con sé anche effetti evidenti sulla vita quotidiana.

Come funziona il cambio dell’ora

Il meccanismo è molto semplice. Quando l’orologio segnerà le 3:00 della notte tra sabato e domenica, l’orario verrà riportato alle 2:00. In pratica l’ora compresa tra le 2:00 e le 3:00 verrà vissuta due volte. Per questo motivo si parla comunemente di un’ora di sonno in più. La maggior parte degli smartphone, dei computer e degli smartwatch effettuerà l’aggiornamento in modo automatico. Sarà invece necessario controllare gli orologi tradizionali, alcune automobili e gli apparecchi che non dispongono della sincronizzazione automatica.

Più luce al mattino, ma il buio arriverà prima

L’effetto più visibile dell’ora solare riguarda la distribuzione della luce durante la giornata. Le mattine saranno più luminose e l’alba arriverà prima secondo l’orario ufficiale. Di contro, il sole tramonterà prima nel pomeriggio e molte persone avranno la sensazione che le giornate siano più corte. Si tratta di un cambiamento che accompagna l’ingresso nella stagione fredda e che diventa particolarmente evidente nelle settimane che precedono l’inverno.

Quali effetti può avere sull’organismo

Per molte persone il passaggio all’ora solare viene vissuto senza particolari problemi. Tuttavia, non mancano casi di lieve adattamento nei giorni immediatamente successivi. Alcuni possono avvertire una temporanea sonnolenza durante il giorno. Altri possono incontrare piccoli cambiamenti nel ritmo sonno-veglia o una leggera difficoltà di concentrazione. Nella maggior parte dei casi questi effetti tendono a scomparire rapidamente. Il corpo si abitua infatti al nuovo orario in pochi giorni.

Fino a quando resterà in vigore l’ora solare

L’ora solare 2026 accompagnerà l’Italia per tutta la stagione invernale. Il prossimo cambiamento arriverà nella primavera del 2027, quando tornerà l’ora legale con un nuovo spostamento delle lancette in avanti.

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