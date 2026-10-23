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Ecco il Nam, a Ferrara nasce il Nucleo anti-maranza

L'iniziativa del sindaco Alan Fabbri. Il plauso di Matteo Salvini

di Pietro Pertosa - 23 Ottobre 2026

A Ferrara nasce il Nam: è il primo nucleo anti-maranza creato da un Comune italiano. L’iniziativa è stata annunciata in una nota dal sindaco della città emiliana, Alan Fabbri. Che ha presentato l’iniziativa come una task force “per contrastare il fenomeno” e che “al contempo sarà anche un primo esperimento a livello nazionale”. Il primo cittadino estense ha “arruolato” per il nucleo esperti di sicurezza e agenti della polizia locale. Che si affiancheranno ad avvocati, psicologi e assistenti sociali.

A Ferrara nasce il Nucleo anti-maranza



La composizione stessa del Nam lascia presagire quali saranno le funzioni che saranno assegnate al Nucleo anti-maranza. Non solo repressione e controllo ma anche prevenzione. Resta l’impegno, da parte del primo cittadino leghista di Ferrara, di contrastare un fenomeno di cui, in queste settimane, a ragion veduta si riempiono le cronache e le analisi dei giornali. “Con questo innovativo progetto – spiega il Comune in una nota -, prosegue anche l’evoluzione della polizia locale, che sarà impiegata in attività complesse di prevenzione, monitoraggio e controllo del territorio”.

Fabbri: “Non aspetterò che accada qualcosa di grave”

Sui social, il sindaco Alan Fabbri ha spiegato perché ha deciso di varare la task force del Nucleo Anti-maranza. “Sul tema dei maranza, come sapete, sono stato uno dei primi sindaci d’Italia a lanciare l’allarme, prendendomi anche del razzista. E oggi gli effetti sono sotto gli occhi di tutti: intere città devastate e saccheggiate, messe a ferro e fuoco da chi non merita di avere alcun diritto nella nostra società”, ha scritto il primo cittadino sui social. “Non aspetterò che accada qualcosa di grave anche nella nostra città per intervenire. La sicurezza dei ferraresi viene prima di tutto. E su questo non intendo fare un solo passo indietro”.

L’applauso di Salvini

A Matteo Salvini, capo della Lega che punta alla riconferma al congresso di Milano, l’iniziativa di Fabbri piace moltissimo. E ne ha scritto entusiasticamente su X: “Nam, nucleo anti maranza. Bella iniziativa del sindaco della Lega a Ferrara. Da replicare anche in altre città, in tutta Italia. Bravo Alan”. Anche a Bologna la polemica si fa sentire ed entra in consiglio comunale. Con il consigliere leghista Matteo Di Benedetto che invita il sindaco di Bologna Matteo Lepore a “prendere esempio da fabbri e smettere di sottovalutare un fenomeno che preoccupa sempre più cittadini”. Questo perché “un nucleo di questo tipo può essere utile non soltanto per tutelare la sicurezza, ma anche per aiutare i ragazzi a uscire da percorsi sbagliati, sostenere i genitori e proteggere l’intera comunità”.

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