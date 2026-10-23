Economia

Imprese, Lacchini (Unicas): “Maggior ostacolo in organizzazione pmi è difficoltà imprenditore a delegare”

di Redazione - 23 Ottobre 2026

(LaPresse) – “La principale difficoltà per le piccole e medie imprese nell’adeguarsi agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili è soprattutto di carattere culturale, legata alla difficoltà degli imprenditori a delegare e ad affidarsi a figure professionali esterne. È quanto osserva il professor Marco Lacchini, ordinario di Economia aziendale presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale (UNICAS) e presidente Saflus, rispondendo alle domande di LaPresse in vista del convegno a cui prenderà parte, “Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per le imprese e le amministrazioni”, in programma lunedì 26 ottobre, dalle 15 alle 19, agli Horti Sallustiani, a Roma. “L’imprenditore, soprattutto il piccolo e il medio imprenditore, è abituato ad avere un controllo pieno sull’azienda, ha difficoltà a delegare, ha difficoltà a creare una struttura organizzativa che sia in qualche modo non totalmente dipendente dalla propria attività”, spiega Lacchini. A questo si aggiungono le difficoltà economiche, con le imprese chiamate a sostenere ulteriori oneri normativi in un contesto di mercato complesso. Gli imprenditori, sottolinea, possono percepire questi obblighi come costi aggiuntivi, al pari di quanto avvenuto con altre normative, dai modelli organizzativi 231 alla disciplina sulla privacy. L’incontro è organizzato da Confimprese Italia, con il patrocinio di Unioncamere e dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma. Dopo l’introduzione del presidente di Confimprese Italia, Guido D’Amico, sono previsti gli interventi istituzionali di Enrico Crisci, presidente dell’ODCEC di Tivoli, Domenico Celenza, presidente dell’ODCEC di Frosinone, Andrea Borghini, presidente dell’ODCEC di Roma, Luigi Pagliuca, presidente del CNPR, Sandro Pettinato, vicesegretario generale di Unioncamere, Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, e Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze. La sessione dedicata alle testimonianze e alle esperienze del mondo aziendale e delle amministrazioni sarà moderata proprio dal professor Lacchini e vedrà la partecipazione di Vito Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato, Raffaele Trequattrini, commissario del Consorzio industriale del Lazio, Fabio Sbianchi, presidente di Banca Popolare del Frusinate, Maura Carapoli, giudice della Corte di Cassazione, Alessandro Romoli, presidente della Provincia di Viterbo, e Cateno De Luca, sindaco di Taormina.