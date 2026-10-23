Cronaca

La deputata della Lega Matone trova un anello di lusso alla Camera

Il giallo di Montecitorio e la svolta inattesa

di Marzio Amoroso - 23 Ottobre 2026

Un imprevisto ritrovamento ha agitato la routine di Montecitorio. La deputata della Lega Simonetta Matone ha trovato un prezioso gioiello nei bagni del palazzo parlamentare. L’episodio ha scatenato curiosità e illazioni nel giro di poche ore.

La scoperta di Simonetta Matone a Montecitorio

L’ex magistrata stava camminando nei pressi della Galleria dei Presidenti. Si tratta di un’area frequentata da deputati, ospiti e personale interno. Entrata nei servizi igienici della struttura, la donna ha notato un monile brillante posato sopra una mensola. Il gioiello mostrava un grande brillante centrale circondato da due pietre laterali, con un valore stimato apprensivamente di 30mila euro.

Le procedure di riconsegna e la messa in sicurezza

La deputata ha chiesto informazioni alle colleghe presenti nella zona per rintracciare la proprietaria. Nessuna donna in quel momento ha rivendicato la paternità del prezioso monile. La parlamentare si è quindi rivolta agli assistenti di Montecitorio. Gli addetti alla sicurezza hanno redatto un verbale formale per registrare la consegna. I commessi hanno fotografato l’oggetto smarrito prima di chiuderlo nella cassaforte della Camera. La deputata ha definito il gesto del tutto naturale per la propria etica personale.

Il mistero del proprietario e le verifiche reali

Le indagini interne hanno risolto il mistero nell’arco di brevissimo tempo. La legittima titolare si è presentata agli uffici per reclamare il bene perduto. La persona in questione non ricopre alcun incarico parlamentare o elettivo. Si tratta di una donna esterna alla Camera di passaggio negli uffici interni. Le verifiche successive hanno ridimensionato l’intera questione finanziaria. Il valore commerciale del monile è risultato nettamente inferiore rispetto alla stima iniziale.

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