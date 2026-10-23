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La guerra del contributo, ora le banche chiamano in causa Big Tech

Da Giustiniano a Zuckerberg: un altro contributo, alle banche, proprio non andrebbe giù e l’Abi ora punta il dito contro i colossi americani

di Pietro Pertosa - 23 Ottobre 2026

Da Giustiniano a Zuckerberg: un altro contributo, alle banche, proprio non andrebbe giù e l’Abi ora punta il dito contro Big Tech. Il presidente dei banchieri italiani, Antonio Patuelli, si è chiesto perché continuare a tirare in ballo il comparto del credito. Quando le aziende tech “che vengono da fuori Europa” pagano molto meno di loro. Insomma, non è guerra aperta ma poco ci manca. L’Abi e le banche chiedono che la mannaia di tasse e contributi gravi, questa volta, su qualcun altro.

Le banche: “Tassate Big Tech”

Le parole di Antonio Patuelli aprono un fronte caldissimo nel dibattito non solo italiano ma europeo. “La somma che pagano gli azionisti delle banche si avvicina al 60% di imposte. Qualcuno mi spiega perché le big tech che vengono da fuori europa pagano invece pochissimo?”, si è chiesto il capo dei banchieri a Rimini dove ha preso parte a Fattore R-Romagna Economic Forum. È una questione di metodo, certo. E di merito. Ma soprattutto di diritto. E, difatti, il presidente Abi, dopo aver tirato in ballo i tribunali e il diritto romano, ora invoca la Costituzione.

Il richiamo alla Costituzione

Non è solo una questione di Big Tech e di sproporzione nel peso fiscale, per le banche è una questione di rilevanza costituzionale. “Bisogna rimettere in ordine i principi del diritto: noi siamo uno stato costituzionale di diritto e l’articolo 53 della Costituzione dice che tutti devono pagare le tasse in proporzione”, dice Patuelli. Che aggiunge: “Non c’è scritto che alcuni devono pagare di più, non si sa perché, ma c’è scritto che devono pagare tutti, qualsiasi sia la merceologia, perché non abbiamo un sistema corporativo ma costituzionale di diritto”. Quindi ha concluso: “Il cittadino che compra azioni di una banca o che compra fondi comuni che hanno azioni bancarie deve pagare come quelli che prendono azioni di altre merceologie”. A cominciare da Big Tech.

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