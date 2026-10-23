Torino

Torino, piazze vietate ai giovani violenti dopo i disordini

di Redazione - 23 Ottobre 2026

Dopo gli scontri dei giorni scorsi, la Questura di Torino interviene con una serie di provvedimenti restrittivi. Il fenomeno della violenza giovanile preoccupa anche Milano, dove centinaia di ragazzi sono finiti al centro degli accertamenti delle forze dell’ordine.

Pugno duro a Torino nei confronti dei giovani coinvolti nei disordini che hanno accompagnato le recenti manifestazioni contro il caro vita. Il questore Massimo Gambino ha firmato dodici provvedimenti, nove dei quali impediscono ai destinatari di frequentare determinate zone della città per periodi compresi tra sei mesi e un anno. Per altri tre ragazzi è arrivato invece un avviso orale.

Le misure, rivolte prevalentemente a minorenni, rappresentano la risposta delle autorità agli episodi di violenza verificatisi durante le proteste. Non un divieto indiscriminato di frequentare le piazze, dunque, ma limitazioni personali nei confronti di giovani individuati dalle forze dell’ordine. Tra i comportamenti contestati figurano aggressioni, resistenza agli agenti e possesso di oggetti pericolosi.

Il caso torinese si inserisce in un clima di crescente preoccupazione per quanto accaduto anche a Milano, dove il centro cittadino è stato teatro di due giornate di violenze, saccheggi e danneggiamenti. Il bilancio degli interventi parla di 271 persone accompagnate in Questura, tra cui 220 minorenni. Un dato che colpisce soprattutto per la giovanissima età di molti protagonisti degli incidenti.

Nel capoluogo lombardo le immagini di vetrine distrutte, arredi danneggiati e scontri con la polizia hanno riportato al centro dell’attenzione il problema delle violenze di piazza. Per diversi fermati sono scattati provvedimenti giudiziari, mentre proseguono gli accertamenti sulle responsabilità individuali.

Anche a Torino alcuni adolescenti sono finiti sotto la lente degli investigatori per il possesso di materiale potenzialmente utilizzabile negli scontri. La Questura punta ora sulla prevenzione, cercando di impedire che le prossime manifestazioni possano trasformarsi in nuove occasioni di violenza.

Resta aperta una questione che riguarda non soltanto la sicurezza, ma anche il mondo della scuola, le famiglie e il disagio delle nuove generazioni. Il numero di minorenni coinvolti negli incidenti, soprattutto a Milano, è un segnale che difficilmente può essere sottovalutato. Il diritto di protestare rimane fondamentale, ma non può diventare un lasciapassare per devastazioni e aggressioni.

Foto Mihai Bursuc

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