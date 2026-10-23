Esteri

La tregua di Melania per gli aiuti umanitari a Olehsky in Ucraina

Dopo l'appello di Papa Leone, c'è il cessate il fuoco. Il Cremlino: "Coordinamento spetta a first lady Usa"

di Cristiana Flaminio - 23 Ottobre 2026

È la tregua di Melania Trump: dal 29 ottobre ci sarà il cessate il fuoco a Olehsky, in Ucraina. Così come richiesto già da Papa Leone a Vladimir Putin. Che per il tramite del suo portavoce Dmitry Peskov ha riconosciuto alla first lady americana il merito, e l’onere, del “coordinamento” delle operazioni umanitarie. Per portare sollievo alla martoriata città contesta tra Mosca e Kiev e che si trova proprio sulla prima linea del fronte.

A Oleshky la tregua di Melania

Il cessate il fuoco inizierà il 29 ottobre, tra poco meno di una settimana. “Era abbastanza chiaro che,senza il mio intervento, la possibilità di portare aiuto umanitario nella città e far uscire gli anziani sarebbe stato impossibile”, ha dichiarato la first lady americana in un comunicato diffuso proprio dalla Casa Bianca. Melania Trump ha spiegato le ragioni dell’impegno per la tregua: “La situazione a Oleshky è terribile. Oleshky è una città di prima linea in guerra sull’orlo del disastro. La popolazione rimasta è composta principalmente da anziani che hanno urgente bisogno di cure mediche, medicine, cibo e acqua pulita”. E poi: “Gli abitanti di Oleshky hanno un accesso limitato all’elettricità, vivono in mezzo a strade minate e subiscono frequenti attacchi militari”.

La posizione del Cremlino

“In questo momento, i militari stanno lavorando al coordinamento dei tempi del cessate il fuoco in questa zona, al fine di garantire lo svolgimento di questa missione umanitaria. Chi lo desidera potrà lasciare questo centro abitato”, ha affermato il portavoce del governo russo Peskov. Sulla tregua, lo stesso Peskov è stato chiaro: “Il ruolo di coordinamento spetta a Melania Trump. E questo argomento è stato affrontato nel recente colloquio tra il presidente Putin e Trump. Accogliamo con favore gli sforzi della first lady degli Stati Uniti che hanno contribuito in modo significativo al raggiungimento di un accordo sull’operazione umanitaria nel centro abitato di Oleshky. In attuazione degli accordi raggiunti dai presidenti Putin e Trump, e con la partecipazione diretta della signora Trump, è stato svolto un intenso lavoro da parte di Jana Lantratova, incaricata del presidente della Federazione Russa per i diritti umani, e della sua omologa ucraina”.

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