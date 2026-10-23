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Preoccupazione per Vincent Kompany, il tecnico del Bayern Monaco

Malore durante l’allenamento per il tecnico belga.

di Gianluca Pascutti - 23 Ottobre 2026

@ANSAfoto

Il tecnico belga Vincent Kompany è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Il malore si è verificato durante la giornata al centro di allenamento. L’allenatore si trova ora sotto stretta osservazione medica per accertamenti clinici.

L’episodio al centro sportivo e i primi soccorsi

L’episodio si è consumato sul terreno di gioco del centro sportivo bavarese. Il tecnico stava seguendo da vicino l’attività sul campo. Improvvisamente il manager si è accasciato a terra. Il personale sanitario presente sul posto è intervenuto con immediatezza. I soccorritori hanno fornito le prime cure direttamente sul terreno di gioco. La situazione ha richiesto il tempestivo invio di un’eliambulanza d’emergenza. L’allenatore è stato quindi trasferito elicottero presso una struttura ospedaliera cittadina. Le condizioni del tecnico restano costantemente monitorate dal personale medico specializzato.

I problemi di salute delle ultime settimane

Nelle giornate precedenti il manager aveva già mostrato chiari segni di affaticamento. Un’infezione virale lo aveva costretto a saltare impegni e conferenze ufficiali. L’allenatore era comunque voluto rientrare subito in panchina per seguire la squadra. Lo sforzo fisico prolungato potrebbe aver inciso negativamente sul suo stato generale. I medici stanno eseguendo esami approfonditi per individuare le cause del malore.

La reazione della società e la gestione tecnica

I vertici della società tedesca si sono subito stretti attorno al proprio tesserato. Il club ha espresso totale sostegno all’allenatore e ai suoi familiari. Al tecnico verrà concesso tutto il tempo necessario per un pieno recupero. La guida della prima squadra passa temporaneamente ai collaboratori dello staff. I viceallenatori gestiranno gli allenamenti quotidiani e le prossime gare ufficiali. L’intero ambiente attende con grande fiducia i prossimi sviluppi sulle sue condizioni.

Le parole di Erbel

Max Eberl, membro del consiglio sportivo: “La salute di Vincent Kompany è la nostra massima priorità. Noi al FC Bayern faremo tutto il possibile per assicurarci una rapida guarigione. Vinnie riceve tutte le cure mediche e il supporto necessari, e tutto il tempo di cui ha bisogno. Il suo staff, in cui abbiamo piena fiducia, assumerà i suoi compiti. Tutti noi al FC Bayern auguriamo a Vinnie una pronta guarigione.”

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