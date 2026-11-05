Esteri

Bannon apre il fronte interno: “Serve una commissione sul conflitto con l’Iran”

L'ex stratega di Donald Trump chiede un'inchiesta indipendente sulle origini e sulle conseguenze del coinvolgimento americano

di Ernesto Ferrante - 5 Novembre 2026

Steve Bannon torna a scuotere l’universo trumpiano e lo fa da uno dei palcoscenici più influenti della galassia Maga. Nel podcast Bannon’s War Room, l’ex capo stratega della Casa Bianca ha chiesto al presidente Donald Trump di istituire una commissione presidenziale indipendente incaricata di indagare sulle circostanze che hanno portato gli Stati Uniti a essere coinvolti nell’aggressione militare all’Iran.

Secondo Bannon, una simile iniziativa sarebbe indispensabile per ricostruire il rapporto di fiducia tra l’amministrazione e una parte dell’elettorato conservatore, sempre più scettica rispetto alle motivazioni che hanno giustificato l’intervento americano nella crisi mediorientale. “Abbiamo bisogno di una commissione presidenziale, composta da cittadini e istituzioni statunitensi, che indaghi formalmente su quanto accaduto il 7 ottobre”, ha affermato, sostenendo che Washington non può limitarsi ad accettare ricostruzioni elaborate altrove.

Il malessere dell’ala anti-interventista Maga

Le dichiarazioni di Bannon riflettono una tensione crescente all’interno del movimento che ha riportato il tycoon alla Casa Bianca. L’ex consigliere sostiene che gli Stati Uniti siano stati progressivamente trascinati in una dinamica regionale culminata nell’operazione militare nota come “Midnight Hammer” e in una successiva strategia che, a suo dire, avrebbe assunto i contorni di un progetto di cambio di regime nei confronti della Repubblica islamica iraniana.

Individuare colpevoli e responsabilità

Per Bannon, l’intera vicenda deve essere sottoposta a una verifica indipendente che analizzi non solo le decisioni politiche e militari adottate da Washington, ma anche il loro impatto sul dibattito pubblico e sugli equilibri elettorali interni. Un tema particolarmente sensibile per l’ala più isolazionista del movimento Maga, che aveva sostenuto Trump sulla promessa di evitare nuovi conflitti all’estero e che oggi guarda con crescente diffidenza a ogni potenziale coinvolgimento militare americano.

Una spaccatura sempre più evidente

Le parole dell’ex stratega evidenziano così una frattura che attraversa il fronte conservatore. Da un lato c’è chi considera la pressione su Teheran una necessità strategica, dall’altro chi teme che gli Stati Uniti stiano tornando verso quella politica di interventismo internazionale che Trump aveva promesso di archiviare. Una disputa che, ben oltre il Medio Oriente, rischia di trasformarsi in uno dei principali terreni di scontro della politica americana nei prossimi mesi.

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