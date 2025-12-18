Attualità

Battibecco per Magalhaes dell’Arsenal durante una partita di calcetto

Il calciatore intervenuto di corsa sul campo dopo un tackle duro

di Dave Hill Cirio - 18 Dicembre 2025

Il difensore dell’Arsenal Gabriel Magalhaes al centro di un episodio curioso e acceso durante una partita amichevole di calcio a 6 disputata a Peckham, nel sud di Londra. L’alterco, martedì sera mentre il centrale brasiliano stava assistendo a un incontro tra appassionati locali e tifosi del club brasiliano Botafogo, nonostante fosse ufficialmente fuori per infortunio.

L’episodio: la reazione improvvisa di Magalhaes a un tackle duro

Secondo i testimoni, un giocatore ha effettuato un tackle giudicato pericoloso su un altro partecipante alla partita amichevole. La caduta del giocatore ha suscitato la reazione immediata di Magalhaes, corso sul posto per affrontare verbalmente l’autore dell’intervento.

Un video dell’alterco mostra il difensore dell’Arsenal, 27 anni, vestito con cappellino e felpa, mentre esprime vivacemente il suo disappunto in portoghese verso l’avversario, alzando la voce e mostrandosi visibilmente appassionato.

Chi è Gabriel Magalhaes

Gabriel è un difensore centrale brasiliano di 27 anni, considerato uno dei pilastri della retroguardia dell’Arsenal. È arrivato al club londinese nel 2020 dal Lille, club francese, per una cifra attorno agli 80 milioni di sterline.

La sua stagione è stata compromessa da un infortunio all’adduttore rimediato mentre giocava in una partita con la nazionale brasiliana, una gara amichevole contro il Senegal a metà novembre: ora Magalhaes sarà lontano ancora per un po’ dagli spogliatoi dell’Arsenal.

Un testimone ha raccontato: “È stato davvero inaspettato. Non sembrava infortunato mentre correva così velocemente verso il campo. Semplicemente è scattato e ha agito d’istinto”.

I presenti hanno sottolineato che l’episodio non si è trasformato in violenza fisica, ma ha mostrato la forte passione di Gabriel per il calcio, anche fuori dai contesti professionistici.

Il match amichevole è terminato anzitempo dopo il battibecco, con entrambe le squadre che hanno deciso di interrompere il gioco e lasciare il campo.