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Beneficenza – truffa con il pos: ecco come fanno

Trafugati importi fino a 2mila euro: la nuova frontiera del raggiro informatico

di Dave Hill Cirio - 12 Maggio 2026

In Trentino è scattato l’allarme per una beneficenza – truffa ai danni dei clienti dei supermercati, basata sull’uso di terminali pos manipolati e sulla simulazione di raccolte fondi benefiche. Il raggiro avrebbe già colpito diverse vittime con addebiti molto superiori rispetto alle cifre dichiarate. una vicenda che, molto probabilmente, diventerà il battistrada di prossime truffe informatiche imperniate sul pos. Uno strumento considerato sicuro e verificabile tramutato in elemento centrale del raggiro.

Dove avviene la truffa

I casi segnalati si concentrano nei supermercati del Trentino, in particolare in aree ad alta frequentazione, dove i clienti vengono avvicinati all’ingresso o nei parcheggi. Lì scatta la truffa.

Come funziona l’inganno della “beneficenza” con il pos

Il meccanismo è costruito per sembrare una normale donazione. I truffatori si presentano come volontari di una presunta Onlus per bambini malati. Chiedono una piccola donazione di circa 10 euro. Poi spiegano che il pagamento può essere fatto solo tramite Pos portatile. Sul display del terminale compare effettivamente la cifra minima (10 euro).

La truffa

Il pos è collegato a un sistema informatico esterno che invia alla banca una richiesta di addebito molto più alta, senza che la vittima se ne accorga al momento della firma o dell’autorizzazione.

Quando le vittime scoprono la truffa?

Le persone colpite spesso si accorgono del problema solo dopo alcune ore. Oppure tramite una notifica della banca o un messaggio di addebito anomalo.

In alcuni casi, le somme sottratte sarebbero arrivate fino a circa 2.000 euro.

L’allerta

La vicenda della beneficenza – truffa con il pos mette in evidenza un punto sensibile. L’uso del pos come strumento di fiducia immediata. Poi, la difficoltà di controllo da parte dell’utente nel momento del pagamento. Infine, la storica vulnerabilità delle raccolte benefiche “da strada”.