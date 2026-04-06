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Benevento torna in Serie B, è festa grande nel Sannio

Basta un rigore per sbancare Arechi e campionato: fine del purgatorio per i campani dopo tre anni

di Giovanni Vasso - 6 Aprile 2026

Il Benevento ritrova la Serie B. La seconda squadra a strappare il pass diretto per la promozione in Cadetteria. Ai giallorossi sanniti è bastato un rigore di Salvemini per regolare, allo stadio Arechi, la Salernitana. Uno 0-1 che fa felici i tifosi che hanno deciso di passare la Pasquetta al seguito della loro squadra nel derby campano d’alta quota del girone C della terza serie. Festeggia il ritorno in B la squadra allenata da Floro Flores quando mancano tre turni alla fine del campionato.

Il Benevento torna in Serie B

Sono passati tre anni di purgatorio. Il presidente Oreste Vigorito l’aveva già detto dopo l’ultima retrocessione. Che aveva sancito la fine, almeno in apparenza, di quel ciclo d’oro che aveva portato per ben due volte i sanniti a far capolino in Serie A. “Servono tre anni”. La società è stata di parola. E adesso la città può festeggiare un importante traguardo sportivo. Il Benevento va a far compagnia al Vicenza di Renzo Rosso. Che, già da qualche tempo, s’era guadagnata la promozione. Un campionato stellare, quello dei biancorossi veneti, che li ha visti stracciare letteralmente la concorrenza nel girone A.

Il ritorno e il punto della situazione

Con la vittoria a Salerno, i giallorossi sanniti tornano dunque in Cadetteria. Il Catania, diretta concorrente del Benevento, ha perso il passo e la partita, in casa, contro il sorprendente Az Picerno. Che sbanca il Massimino e si rilancia in ottica salvezza. Il quadro è dunque, più o meno, stabilito. Manca solo l’ultima promozione diretta. Nel girone B, però, la situazione è alquanto movimentata. In vetta ci sono Ascoli e Arezzo appaiate a 71 punti. Con una gara in più, e quattro punti in meno (67), il Ravenna prova a mettere pepe in quella che appare una corsa a due.