Biagio Antonacci: “Mustang”, album con la mente che corre libera

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Il singolo "Spiritualé" con Sayf con video girato nel Vittoriale

di Askanews - 24 Settembre 2026

Roma, 24 set. (askanews) – Arriva (dal 25 settembre), in versione cd, vinile e in digitale “Mustang”, il nuovo album di inediti di Biagio Antonacci (pubblicato su etichetta Iris e distribuito da Epic Records/Sony Music Italy).

“È un album scritto in poco tempo, con la testa altrove. Il corpo vive nel mondo, accetta le regole, il tempo, le responsabilità, ma la mente continua a correre libera sempre, è un po’ il simbolo di chi non vuole appartenere forse completamente a nessuno e anche però di chi conserva dentro uno spazio che non può essere addomesticato, anzi più lo blocchi e più lui vola, soprattutto con la testa”.

Nove tracce tra cui il primo singolo estratto “You and me”, il brano scritto da Antonacci e prodotto da Juli, “L’ultima canzone” e il nuovo singolo “Spiritualé” con Sayf.

“Prima di andare a Sanremo, Sayf viene a casa mia a Bologna e registriamo Spiritualè quasi per gioco, io avevo già una parte, lui ne ha aggiunto un’altra, nasce distinto una collaborazione bellissima, poi lui va a Sanremo e diventa molto popolare, famoso, sempre con questa faccia da chi si stupisce, perché io amo frequentare gente che ancora si stupisce”.

Il brano è accompagnato da un video girato nel Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera (BS). “Al Vittoriale degli Italiani io ho fatto 20 concerti in due anni ed è stata un’esperienza incredibile, eravamo lì e io ho voluto dare ancora più dare importanza a questo spazio magico”.

Tra gli altri brani “Capirai”, “Vivere con un’idea”, “Facile”, “Certe Verita” e “Coppia di passaggio”. Antonacci festeggia i anche il suo tour, Unplugged, che lo ha portato in Sicilia, nella sua amata Puglia, all’Anfiteatro del Vittoriale e al Teatro Grande di Pompei per le ultime 10 date.

“É una tour che mi ha fatto capire quanto sia bella l’Italia della provincia, la gente, l’educazione, il dialogare, cercare di capire i problemi esistenziali, che poi sono quelli di tutti,… Mi ha fatto capire la terra, le abitudini, l’umanità, la generosità. Questa è una tournée inclusiva e diversa dalle mie solite tournée”.