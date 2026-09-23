Economia

Confartigianato, oltre 400 partecipanti a ‘Energies and Sustainability High School’: “Bilancio ‘positivo’, avanti su questa strada”

di Redazione - 24 Settembre 2026

(LaPresse)Più di 400 partecipanti in tre giorni per un evento che ha riunito il mondo delle micro e piccole imprese di Confartigianato per mettere a fuoco il tema delle energie e della sostenibilità, sempre più al centro dell’ agenda politica ed economica.

A tracciare il bilancio “molto positivo” della 22° edizione della convention ‘Energies and Sustainability Confartigianato High School’, è Carlo Piccinato, Coordinatore di Confartigianato Imprese Sostenibili e Segretario generale di Confartigianato Lombardia. L’annuale convention ‘Energies and Sustainability Confartigianato High School, organizzata dalla Confederazione in collaborazione con i Consorzi energia Caem, CEnPI, Multienergia, si è svolta con un ricco parterre di relatori, esperti ed autorità, dal 21 al 23 settembre a Domus de Maria (Cagliari).

Gli oltre 400 partecipanti “sono stati selezionati fra coloro, molti dei quali giovani, che lavorano per le nostre organizzazioni e che si occupano di sostenibilità e di energia e fra tutti i quadri e dirigenti di Confartigianato, il cui compito è essere vicini alle 700 mila imprese nostre associate”. E’ il messaggio di Piccinato, che parla di “un bilancio di orgoglio per noi e per la Sardegna che ospita la nostra high school ed è un territorio legato al tema della sostenibilità”. Per questo “noi continueremo su questa strada anche nei prossimi anni”, sottolinea Piccinato sulla ‘Energies and Sustainability Confartigianato High School che si svolge in Sardegna e che “noi chiamiamo ormai la Cernobbio dell’artigianato”, per citare il famoso forum del gotha dell’economia sul Lago di Como.

La richiesta che arriva alla politica al termine dei tre giorni di ‘Energies and ‘Sustainability High School’, alla quale è intervenuto anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin nella giornata di apertura con il Presidente di Confartigianato Marco Granelli – é di “interventi strutturali e non a pioggia, quindi di uno sviluppo dell’energia rinnovabile, di un aumento del risparmio energetico, e di una razionalizzazione dei consumi e di una politica che favorisca coloro che consumano meno e quelli che si impegnano di più in investimenti in rinnovabili, anche attraverso un premio fiscale”.