Brasile: Lula e Flavio Bolsonaro si sfidano per le presidenziali

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Al via la campagna elettorale, il voto in un paese spaccato

di Askanews - 17 Agosto 2026

Rio de Janeiro, 17 ago. (askanews) – Due volti opposti del Brasile si sfidano per le presidenziali. Luiz Inàcio Lula da Silva, presidente in carica e progressista, contro il conservatore Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente brasiliano di destra Jair Bolsonaro, hanno ufficialmente aperto le rispettive campagne elettorali in vista delle prossime consultazioni.

Il voto che si terrà il 4 ottobre potrebbe essere influenzato dalla complessa situazione internazionale, ma soprattutto dall’appoggio dichiarato da Donald Trump ai candidati conservatori dell’America Latina. Molti elettori guardano alla sfida con disincanto, delusi dall’offerta politica, pesa l’incognita astensionismo sul voto. I candidati sono 12 ma la sfida si gioca tutta tra l’ottantenne Lula, che conserva una sua popolarità ma è in cerca del suo quarto mandato, e il quarantacinquenne Flavio Bolsonaro che punta all’eredità politica del padre.

Il leader della sinistra dice di voler proseguire la propria azione per l’espansione dei programmi sociali, la riforma fiscale e il contrasto alla deforestazione in Amazzonia, ma in questa campagna elettorale si concentrerà anche sulla sicurezza, tema molto sentito dai brasiliani e sulla difesa della sovranità nazionale.

Flavio Bolsonaro, considerato più moderato rispetto al padre Jair, davanti ai sostenitori ha indicato che tra le sue priorità c’è il netto contrasto alla criminalità e un risanamento dei conti pubblici. L’economia brasiliana migliora ma non vola nonostante la disoccupazione sia ai minimi storici e l’inflazione sia sotto controllo: molti brasiliani lamentano di non vedere miglioramenti nel proprio potere d’acquisto e nemmeno nella qualità di vita.

Difficilmente uno degli sfidanti potrà farcela al primo turno, il paese è spaccato nei sondaggi; quasi certamente la partita si giocherà sugli indecisi nel ballottaggio.