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Cresce Sogin: tutti i numeri del bilancio 2025

La carica dell'ad Artizzu: "Abbiamo consolidato il percorso di risanamento, accelerato l’evoluzione della governance industriale"

di Cristiana Flaminio - 11 Agosto 2026

Cresce Sogin, i numeri del bilancio svelano un attivo in crescita. Gli indicatori del documento economico della società confermano che il percorso di risanamento s’è consolidato e le credenziali dell’azienda partecipata, in un momento storico in cui l’Italia pensa di ritornare all’atomo, sono in netta ascesa. Nei giorni scorsi, gli azionisti di Sogin hanno approvato il bilancio 2025. Da cui è emerso un utile netto di 2,566 milioni di euro, in crescita di oltre 2,54 milioni rispetto all’esercizio precedente, e un Ebitda pari a 26,74 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 2024. Ma non è tutto.

Sogin: un bilancio in numeri (positivi)

Perché il valore della produzione consolidata ha raggiunto, nel 2025, una cifra di tutto rispetto pari a 224,5 milioni di euro mentre, alla fine dell’anno scorso, la concretizzazione dell programma di decommissioning aveva già raggiunto il 47,7%. “Il Bilancio 2025 fotografa una Sogin più solida, con risultati economici positivi, una pianificazione industriale più robusta e una capacità sempre maggiore di mettere a valore competenze e asset strategici per il Paese”. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Sogin S.p.A., Gian Luca Artizzu. Che ha proseguito. “Abbiamo consolidato il percorso di risanamento, accelerato l’evoluzione della governance industriale e rafforzato il ruolo di Sogin come operatore di riferimento dello Stato nella filiera nucleare italiana ed europea”.