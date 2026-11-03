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Bimbo muore di morbillo a New York: il primo caso in trent’anni

La rabbia della governatrice Hochul, le polemiche contro Trump: "Ha indebolito le vaccinazioni"

di Cristiana Flaminio - 3 Novembre 2026

Un bambino è morto di morbillo nello Stato di New York. È il primo caso di morte correlata alla malattia infantile da trenta anni a questa parte. Lo ha riferito la governatrice Kathy Hochul. Il piccolo abitava a Lewis, nell’area nord dello Stato. Al centro di una zona in cui si è diffuso il contagio proprio nell’ultimo mese. Sullo sfondo, ma nemmeno troppo, c’è la polemica. Non solo politica. Perché l’accusa, dallo stato di New York, arriva direttamente a Washington e impatta sull’amministrazione guidata da Donald Trump, accusata di aver indebolito le campagne di vaccinazione.

Bimbo muore di morbillo a New York

Le parole della governatrice Hochul sono dure. “Come madre e come nonna, non riesco a immaginare cosa stia passando questa famiglia”. La situazione, nello Stato, è seria. Si tratta del contagio più rilevante di morbillo dal 1990 a oggi. Dall’amministrazione hanno fatto sapere che “il Dipartimento ha offerto risorse alla contea di Lewis per assistere nelle attività di sensibilizzazione della comunità e sostenere gli sforzi locali di vaccinazione”. Sia, puntualizzano, “in risposta a questo caso, sia nell’ambito dei nostri continui sforzi per supportare le contee che stanno affrontando questa epidemia di morbillo in corso”.

Un problema serio negli States

Mentre il Paese si trova alle prese con le elezioni di Midterm, il morbillo avanza e la morte di un bambino a New York, il primo da trent’anni a questa parte, riaccende polemiche e paure. Il contagio, solo nello Stato, interessa già 178 persone. Paura anche altrove perché in tutti gli Stati Uniti i casi di morbillo sono già poco più di 4.800. Anche in Pennsylvania, tra gli Amish, si registra un aumento di malattie. Che hanno indotto a rafforzare i presidi di profilassi e le operazioni di vaccinazione.

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