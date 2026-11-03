Economia

Apple vola con la trimestrale ma deludono le previsioni

Tutti i numeri di Cupertino. Utili e fatturato verso (nuovi) record ma la guidance è sotto le previsioni di mercato

di Martino Tursi - 3 Novembre 2026

La trimestrale va meglio del previsto per Apple ma la guidance, ossia le previsioni per il futuro immediato, non sono così rosee. Colpa dei chip, dei costi, di chissà cos’altro. Fatto sta che pure i numeri di Cupertino proseguono nella stessa direzione, più o meno, di quelli delle altre major digitali. I numeri sono buoni, le previsioni un po’ meno. E con questi scenari è solo perché ancora non si sono aperte le urne del midterm se i mercati non hanno già ripreso la postura bearish dandosi alla depressione che li ha caratterizzati nelle ultime sedute.

La trimestrale di Apple, i numeri

Innanzitutto il record: i ricavi a settembre sono schizzati a 114,5 miliardi di dollari. Un dato che è superiore del 12 per cento rispetto a quello registrato un anno fa quando pure si attestarono a ben 102,5 miliardi di dollari. Gli analisti, questo, non se lo aspettavano. L’utile per azione sale, così, a 2,10 dollari (+14% rispetto a 1,85) e in netto aumento rispetto al consensus della vigilia che lo fissava a 1,99 dollari. Pesa, in chiave positiva, il contributo del rimborso dei dazi: cinque centesimi ad azione. L’utile netto sfiora un aumento del 12%, attestandosi a 30,7 miliardi (+11,8%) mentre nell’intero anno fiscale si viaggia verso il record di fatturato a 478,8 miliardi di dollari (+15,1%).

La delusione guidance

C’è solo un neo nello specchietto che brilla di luce propria a Cupertino. La guidance. Per l’ultimo trimestre di quest’anno, Apple prevede una ulteriore crescita dei ricavi (addirittura tra il 7 e e il 10% contro le previsioni dei mercati ferme a una media di 6,1%) ma il margine lordo scende tra il 45% e il 46%, mentre gli analisti finanziari si aspettavano almeno il 46,3%. John Ternus, il nuovo Ceo alla sua prima trimestrale, gonfia il petto: “Siamo orgogliosi di annunciare un record di ricavi per un trimestre di settembre, con l’iPhone al massimo per il periodo e i Servizi al massimo storico, a conclusione del nostro miglior anno fiscale di sempre”.

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