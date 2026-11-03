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Attacco hacker, frigo in tilt nei supermercati in Germania

La denuncia che arriva dai market in Baviera. Tutta Europa sotto attacco

di Paolo Diacono - 3 Novembre 2026

Un nuovo attacco informatico si abbatte sui frigo dei supermercati della Baviera, in Germania. L’ultimo allarme arriva da Reisbach, dove nel market Edeka le temperature sono arrivate a toccare i cinquanta gradi. La denuncia, da Facebook, è rimbalzata immediatamente sui media locali e nazionali. Le scorte sono state buttate via perché il cibo s’è ovviamente rovinato. I costi sono importanti ma è l’attacco che continua a ghermire l’Europa. Dopo Francia, Svezia, Belgio, Estonia, Finlandia e Lussemburgo, lunedì sono stati segnalati casi anche in Italia, Irlanda, Paesi Bassi e Portogallo. Adesso pure in Germania.

Attacco hacker, frigo in tilt nei supermercati della Germania

La denuncia dei gestori del market tedesco è solo l’ultima. È un attacco che colpisce l’Europa. La catena di rifornimento, però, regge. E già oggi le scorte di nuovi cibi freschi dovrebbero tornare a popolare gli scaffali del supermercato bavarese messo nel mirino dagli hacker. Per ora non si sa di chi sia la firma di questi attacchi. Pure le autorità tedesche hanno chiesto maggiore attenzione agli operatori e l’Ufficio federale tedesco per la sicurezza informatica (Bsi) ha lanciato l’allarme. Chiedendo a tutti di proteggere i sistemi di controllo accessibili da Internet con tecnologie aggiornate, impedendone l’accesso diretto alla rete e ricorrendo a reti private virtuali (Vpn) e all’autenticazione a più fattori.

Un attacco al cuore dell’Europa?

Le riunioni si sprecano. Gli allarmi pure. Basta un attacco hacker a mettere kappaò i supermercati. E, quindi, a mandare a ramengo le catene di fornitura. È un problema davvero molto serio. Su cui l’Europa deve agire, e subito, per evitare ulteriori problemi. In Italia, nella serata di ieri, gli attacchi hanno indotto il governo a convocare una riunione di emergenza col sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri Alfredo Mantovano. Oggi, con gli attacchi in Germania, la vicenda non sembra essere per niente chiusa.

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