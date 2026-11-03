Esteri

Midterm, le crepe negli Stati tradizionali dei Reubblicani

Mentre l'incertezza economica continua a pesare sul potere d'acquisto delle famiglie, la competizione politica si sposta verso territori che fino a ieri sembravano inespugnabili

di Daniel Walker - 3 Novembre 2026

Nel cuore dell’America, tradizionalmente considerato la roccaforte incrollabile del Grand Old Party, iniziano a manifestarsi crepe inaspettate che agitano la leadership conservatrice.

Midterm, il timore dei Repubblicani

In vista delle consultazioni, un clima di forte apprensione serpeggia tra i repubblicani. La causa primaria di questa crescente vulnerabilità risiede nel complesso quadro economico attuale, caratterizzato da forti pressioni finanziarie e dal costante aumento del costo della vita. Un elemento che sta rendendo contendibili competizioni storicamente prive di incertezza in stati come Texas, Ohio e Kansas.

Questi territori, tradizionalmente considerati feudi sicuri per i candidati conservatori, si stanno improvvisamente trasformando in veri campi di battaglia politica.

Parla il sondaggista

A confermare l’eccezionalità del momento è Stephen Hawkins, direttore globale della ricerca presso l’istituto di sondaggi More in Common.

Hawkins sottolinea come le regioni del Sud e del Midwest rappresentino il cuore dell’America in cui i repubblicani tendono abitualmente a prosperare.

Tuttavia, proprio in tali aree geografiche si stanno svolgendo le elezioni per il Senato tra le più interessanti e combattute del momento.

I dati rivelano che territori in cui il presidente Donald Trump aveva conquistato vittorie schiaccianti con dieci, dodici o persino quindici punti di vantaggio soltanto due anni fa nelle elezioni presidenziali, mostrano oggi uno scenario politico capovolto.

In questi stessi contesti, i candidati del Partito Democratico vantano oggi concrete possibilità di conquistare seggi decisivi per la maggioranza al Senato.

L’evoluzione della situazione riflette un mutamento nelle priorità degli elettori della provincia americana. Mentre l’incertezza economica continua a pesare sul potere d’acquisto delle famiglie, la competizione politica si sposta verso territori che fino a ieri sembravano inespugnabili.

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