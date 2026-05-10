Attualità

Blue Economy? Italia, zero appeal

Il dato che fa rumore, dal report europeo The Next Wave of Blue Growth – Investor Report 2026

di Angelo Vitale - 10 Maggio 2026

Blue Economy, un’Italia senza appeal. Una penisola al centro del Mediterraneo, con oltre 8.000 chilometri di coste, una posizione logistica naturale tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente, una tradizione secolare nella cantieristica, nel commercio marittimo, nella pesca, nel turismo costiero e nella nautica.

Blue Economy, l’Italia non ha appeal

Eppure, quando si parla di Blue Economy, il quadro è sconcertante. Siamo marginali, se non addirittura fanalino di coda, nell’attrarre capitali privati specializzati. Il dato che fa rumore, dal report europeo The Next Wave of Blue Growth – Investor Report 2026. Tra i Paesi considerati più attrattivi per gli investitori spiccano Francia, Regno Unito, Norvegia e Paesi Bassi. L’Italia? Ultima con l’Irlanda. Abbiamo il mare, ma non i soldi che servono per valorizzarlo.

Tante risorse possibili, l’Italia sta a guardare

Nella Blue Economy porti, shipping, energie marine, cantieristica, pesca, acquacoltura, turismo costiero, gestione idrica, biotech marino, robotica subacquea, monitoraggio ambientale. In Europa, un capitale privato che cresce: 159 investitori specializzati. Di questi, 105 sono fondi orientati a startup e innovazione.

I capitali stimati destinati alla blue economy europea arrivano a circa 11 miliardi di euro, con un potenziale che supera i 20 miliardi. E l’Italia? Quasi invisibile.

Abbiamo porti strategici come Genova, Trieste, Gioia Tauro, La Spezia e una filiera nautica tra le più forti al mondo, eccellenze nella cantieristica e un potenziale enorme nel turismo marino e nell’energia offshore.

Perché?

Ma gli investitori internazionali non comprano la bellezza delle coste. Comprano

tempi autorizzativi certi, regole stabili, startup scalabili, fondi specializzati, possibilità di exit, velocità decisionale, governance efficiente. Su questi fronti, un ritardo strutturale.

Mentre i Paesi Bassi vendono Rotterdam come capitale europea dell’innovazione portuale, la Norvegia guida su ocean tech e acquacoltura avanzata, la Francia mobilita finanza pubblica e privata, l’Italia appare frammentata.

Un Paese frammentato

Ogni territorio procede per conto suo. Porti, regioni, cluster, università, ministeri, autorità marittime: spesso senza una regia unica. Il risultato, una pipeline debole di progetti scalabili e pochi fondi in grado di accompagnare le imprese dalla startup alla crescita internazionale. Con un venture capital italiano piccolo rispetto ad altri mercati europei.

Il Mediterraneo tornerà centrale per energia, logistica, sicurezza alimentare, climate tech e rotte commerciali. In pratica, rischiamo di restare spettatori. L’Italia non è povera di mare ma di visione finanziaria sul mare. Finché non cambieremo approccio, i capitali continueranno a scegliere Rotterdam, Oslo o Marsiglia invece di Genova, Trieste o Taranto. Quando, la svolta?