Attualità

Bonolis e Bruganelli in ansia per la figlia Silvia

Ore di preoccupazione anche durante la giornata della Festa della mamma

di Elizabeth Costello - 11 Maggio 2026

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, Festa della mamma in corsia accanto alla figlia: “Silvia, sei tu che mi insegni la vita”.

Una festa della mamma che profuma di forza e resilienza, quella trascorsa da Sonia Bruganelli. L’imprenditrice ha scelto i social per condividere un momento di profonda fragilità, ma anche di immenso orgoglio. La figlia Silvia è attualmente ricoverata in ospedale. Una foto che ritrae la ragazza a letto, in clinica, è diventata il manifesto di un amore che supera ogni ostacolo.

Il messaggio sulla “Guerriera”

Le parole di Sonia non lasciano spazio a dubbi sulla tempra della figlia, nata nel 2002 dal matrimonio con Paolo Bonolis: “Sono la tua Mamma ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita. Ti amo follemente Silvia, piccola grande Guerriera. Che onore essere la tua mamma”. Una dedica che trasforma un ricovero in una lezione di vita quotidiana.

I fatti e il passato di Silvia, la battaglia dalla nascita

Sebbene il motivo dell’attuale ricovero resti riservato, la storia di Silvia è nota. Nata con una patologia cardiaca congenita, subì un’operazione delicatissima subito dopo il parto.

Le conseguenze

Proprio a seguito di quell’intervento, la piccola riportò un’ipossia cerebrale. Un evento drammatico che ha causato danni neurologici con conseguenti fragilità sul piano motorio.

L’unità oltre la separazione

Nonostante la fine del matrimonio tra Bruganelli e Bonolis, Silvia resta il cuore pulsante di una famiglia che non ha mai smesso di combattere al suo fianco, celebrando ogni suo traguardo come una vittoria collettiva.

Ancora una volta, Sonia Bruganelli usa la sua visibilità per accendere una luce sulle “piccole grandi guerriere” che, come Silvia Bonolis, affrontano la vita con un coraggio fuori dal comune, ricordandoci che spesso sono i figli a indicare la strada ai genitori.