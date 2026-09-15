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Ecco il Bonus Colonnine: tutto ciò che c’è da sapere

di Paolo Diacono - 15 Settembre 2026

Ecco il Bonus Colonnine. Al via da martedì 22 settembre il bando per ottenere il contributo messo a disposizione da Invitalia per le istallazioni delle infrastrutture di ricarica private. Si potranno ottenere fino a 1.500 euro per ogni persona fisica che ne farà validamente richiesta, importo che sale a 8mila euro in caso di spese condominiali. Il contributo, fanno sapere dal Mimit, coprirà fino all’80 per cento delle spese effettivamente sostenute per le colonnine domestiche. Cresce, dunque, l’attesa per l’apertura dello sportello online che sarà messo a disposizione dei consumatori proprio da Invitalia.

Bonus colonnine: cosa c’è da sapere

Complessivamente, la misura sul bonus colonnine, destinato a contributi per l’acquisto e l’istallazione di infrastrutture domestiche e a uso privato, è stata finanziata con una dotazione pari a 68 milioni di euro. L’importo “dura” da qui fino al 2030. Si tratta di una delle misure assunte a sostegno della transizione e rientra nel programma pluriennale per l’automotive approvato a giugno scorso. Le domande potranno essere presentate tramite la piattaforma online di Invitalia al link

https://www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/ bonus- colonnine-domestiche

Urso: “Passo avanti verso la transizione”

Il via libera al bonus colonnine è stato applaudito dal ministro alle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso. “Oggi facciamo un altro passo in avanti nell’attuazione del programma che stiamo realizzando per accompagnare la transizione industriale ed ecologica del settore”, ha dichiarato Urso. Che ha aggiunto: “Con questa misura sosteniamo i consumatori e, allo stesso tempo, la filiera italiana. Il 54% delle infrastrutture di ricarica di nuova generazione installate in Italia, infatti, viene prodotto nel nostro Paese. Ogni euro investito nella rete di ricarica sostiene quindi anche la manifattura italiana, l’occupazione e le nostre filiere tecnologiche”.

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