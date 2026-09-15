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Legge elettorale, protesta opposizioni al Senato: “No alla legge truffa”

Tutti in piedi al termine delle dichiarazioni di voto

di Askanews -

Roma, 15 set. (askanews) – Protesta delle opposizioni in aula al Senato. Al termine delle dichiarazioni di voto finale sulla legge elettorale a Palazzo Madama, i senatori delle opposizioni si sono alzati e hanno esposto cartelli con la scritta “No alla legge truffa”.

L’Aula del Senato ha poi approvato la legge elettorale con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. La riforma, modificata nel corso della seconda lettura a Palazzo Madama, torna alla Camera, dove è attesa in aula il 28 settembre.

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