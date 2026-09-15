Cronaca

Inchiesta su quote Lazio, perquisizioni a Masi, Maiolini e Bisignani: l’accusa è aggiotaggio

La Dda di Roma indaga sulla presunta diffusione di notizie false per alterare il valore del titolo biancoceleste

di Ernesto Ferrante - 15 Settembre 2026

I carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, su delega della Direzione distrettuale antimafia, hanno eseguito perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi, dell’amministratore delegato Francesco Maiolini e del faccendiere Luigi Bisignani. L’inchiesta ipotizza il reato di aggiotaggio legato alla presunta manipolazione del prezzo delle azioni della SS Lazio Spa, società quotata in Borsa.

Secondo quanto emerge dagli atti, l’indagine riguarda una serie di condotte che, dal giugno 2024 e “tuttora in corso”, avrebbero avuto l’obiettivo di provocare “una sensibile alterazione” del valore del titolo biancoceleste attraverso la diffusione di notizie false.

Le contestazioni: la presunta “operazione Lotito”

Nel capo di imputazione, i magistrati contestano ai tre indagati di aver agito “in concorso tra loro e con terzi” per alimentare, tramite social network, la testata Millenovecento e il quotidiano Il Tempo, con cui Bisignani collabora, una serie di informazioni ritenute prive di fondamento.

Tra queste, la presunta imminente cessione da parte di Claudio Lotito del pacchetto di controllo della Lazio, lo stato di decozione delle società riconducibili al presidente e perfino l’asserita intenzione di far retrocedere deliberatamente la squadra in una serie minore per ottenere il cosiddetto paracadute da 35 milioni di euro previsto dalla Lega Serie A. Fonti autorevoli confermano che gli inquirenti stanno ricostruendo la catena di diffusione delle notizie e verificando eventuali correlazioni con movimenti anomali del titolo in Borsa.

Il quadro investigativo

Le perquisizioni rappresentano una fase preliminare dell’inchiesta. Nessuno degli indagati risulta al momento destinatario di misure cautelari. La Dda procede per verificare se vi sia stato un disegno coordinato di manipolazione del mercato, un reato particolarmente grave quando riguarda società quotate.

L’indagine si inserisce in un contesto già delicato per la Lazio, spesso al centro di speculazioni finanziarie e voci sulla proprietà. Ora spetterà ai magistrati accertare se quelle voci siano state semplici indiscrezioni o parte di una strategia mirata a influenzare il mercato.

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