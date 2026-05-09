Attualità

Brindani definisce Garofano “Generale Fonzie” e scoppia la rissa in diretta Tv

di Lino Sasso - 9 Maggio 2026

Nel giro di poche ore una battuta televisiva si è trasformata in un tormentone social. Il protagonista involontario è il generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma e presenza ormai fissa nei programmi televisivi dedicati alla cronaca nera. A innescare il fenomeno è stato il giornalista Umberto Brindani che apostrofato Garofano con il soprannome “Generale Fonzie”. Nello studio di Ore 14 Sera, durante un dibattito sul delitto di Garlasco, il direttore di Gente ha ironicamente accostato il Generale Garofano al celebre protagonista della serie cult Happy Days. Un simbolo di sicurezza ostentata e atteggiamento spavaldo, ma soprattutto come ha spiegato lo stesso Brindani, incapace di dire “ho sbagliato”. Una battuta che ha mandato su tutte le furie l’ex esponente dei carabinieri che ha replicato apostrofando il giornalista – che nel frattempo sorrideva sornione – come “maleducato”, “viscido” e “stupido”.

Il Generale Garofano trasformato in Fonzie sui social

In studio si è subito diffuso un clima di imbarazzata ilarità, ma è sui social che è scoppiato un vero e proprio tormentone. Tra meme, videoclip e imitazioni, nel giro di poche ore il soprannome è stato rilanciato in centinaia di post e video. Subito sono stati montati clip del generale Garofano in versione Fonzie accompagnandole con la sigla o le scene di Happy Days. Su TikTok il fenomeno ha assunto dimensioni particolarmente ampie, grazie ai remix audio e alle imitazioni. Insomma, l’accostamento tra il protagonista delle celebre serie tv incapace di ammettere di aver sbagliato e l’ex numero uno dei Ris di Parma, che ha sempre difeso a spada tratto l’operato della sua squadra proprio a proposito dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, nonostante i numerosi errori investigativi emersi ed evidenziati anche in alcune sentenze, è stato sufficiente a scatenare la macchina virale dei social nel volgere di pochissimo.