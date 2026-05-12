Cronaca

Sempio a Roma per la perizia psicologica

Poi incontrerà i suoi legali per fare il punto sulla strategia difensiva

di Martino Tursi - 12 Maggio 2026

Andrea Sempio è arrivato a Roma dove si sottoporrà a una perizia psicologica. L’atto è stato disposto nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco e sulla morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Ora la Procura di Pavia ritiene che il colpevole possa essere proprio Sempio. Che è atteso, a breve, in via Arduino 38, a Roma, nei locali del laboratorio Genomica. Dai controlli e dagli accertamenti potrebbero emergere nuovi elementi sui profili dell’indagato e, quindi, potrebbe arrivare un’altra svolta.

Sempio a Roma per una perizia psicologica

L’arrivo a Roma di Andrea Sempio servirà non solo a compiere analisi e controlli nell’ambito della perizia psicologica. Ma pure a un incontro tra il 38enne e il suo pool di legali. Sempio e i suoi avvocati metteranno a punto la loro strategia difensiva. A fronte delle nuove accuse emerse dall’inchiesta coordinata dai magistrati della Procura della Repubblica di Pavia. Che puntano, con decisione, il dito proprio contro l’amico del fratello di Chiara Poggi. Accusandolo di aver ucciso la ragazza perché avrebbe rifiutato le sue avances.

Gli audio e la versione della Difesa

Prima dell’arrivo a Roma per la perizia psicologica, Sempio era tornato al centro del dibattito. “Colpa” di una vecchia intercettazione del 2017 quando, secondo i magistrati, parlò del caso di Chiara dando a intendere che, probabilmente, fosse a conoscenza dell’orario della morte della ragazza. Il suo legale Liborio Cataliotti ha però stroncato ogni interpretazione basata sul testo dell’intercettazione stessa. “Dalla trascrizione di quell’intercettazione, di cui non disponiamo ancora dell’audio, si comprende che è incomprensibile, mi scuso per il bisticcio di parole, ma l’audio non è chiaro, non è nitido”. Quindi “non sarebbe nulla di probante”.