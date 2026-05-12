Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Sport

Lakers fuori da tutto, che farà Lebron James ora?

Dopo la sconfitta con Oklahoma il futuro della star di La è un mistero: spunta l'ipotesi Golden State

di Giovanni Vasso -

Vuoi vedere che, questa, per Lebron James è stata l’ultima stagione coi Lakers? Dopo l’eliminazione dei gialloviola dai playoff Nba, le voci sul futuro della stella americana del basket iniziano a diventare più fitte dei tiri a canestro. A 41 anni, con una lunga (e gloriosa) carriera già del tutto (o quasi, chissà) consumata, il campionissimo diventa free agent. Il futuro cosa riserva all’unico campione della palla a spicchi capace di mettere in discussione il primato di un’icona sportiva totale quale è stata Michael Jordan?

Che farà adesso Lebron James?

Los Angeles è stata spazzata via da Oklahoma. I Thunders, campioni in carica dell’Nba, hanno vinto la loro serie per 4 a zero. Nemmeno una vittoria per i Lakers. Che si interrogano sul futuro. Loro, certo. E quello della stella più luminosa dell’epoca recente della franchigia californiana. Lebron James diventa free agent. Ma ha 41 anni, il talento è sempre lo stesso, il fisico risente, evidentemente, dell’età. La fila di questuanti c’è ma il progetto non è chiaro. Resterà in California o andrà altrove? E, soprattutto, a far che?

L’esempio di Michael

Michael Jordan, il Goat per eccellenza del basket, è tornato in campo da adulto. La sua storia di ritiri e di rientri è leggenda. Per il basket ma per lo sport in generale. Tuttavia, l’avventura coi Washington Wizard, accettata oltre i 40 anni, non fu certo indimenticabile. Lebron James, tuttavia, non può lasciare così. Con uno “swipe-out”, più lontano dall’anello di quanto non sia la gioventù perduta. Per i media Usa, potrebbero farsi avanti Cleveland e soprattutto Golden State. Là dove gioca Steph Curry, altra icona nonché “rivale” di Lebron nelle classifiche dei più grandi di sempre.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news