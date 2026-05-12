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Lakers fuori da tutto, che farà Lebron James ora?

Dopo la sconfitta con Oklahoma il futuro della star di La è un mistero: spunta l'ipotesi Golden State

di Giovanni Vasso - 12 Maggio 2026

Vuoi vedere che, questa, per Lebron James è stata l’ultima stagione coi Lakers? Dopo l’eliminazione dei gialloviola dai playoff Nba, le voci sul futuro della stella americana del basket iniziano a diventare più fitte dei tiri a canestro. A 41 anni, con una lunga (e gloriosa) carriera già del tutto (o quasi, chissà) consumata, il campionissimo diventa free agent. Il futuro cosa riserva all’unico campione della palla a spicchi capace di mettere in discussione il primato di un’icona sportiva totale quale è stata Michael Jordan?

Che farà adesso Lebron James?

Los Angeles è stata spazzata via da Oklahoma. I Thunders, campioni in carica dell’Nba, hanno vinto la loro serie per 4 a zero. Nemmeno una vittoria per i Lakers. Che si interrogano sul futuro. Loro, certo. E quello della stella più luminosa dell’epoca recente della franchigia californiana. Lebron James diventa free agent. Ma ha 41 anni, il talento è sempre lo stesso, il fisico risente, evidentemente, dell’età. La fila di questuanti c’è ma il progetto non è chiaro. Resterà in California o andrà altrove? E, soprattutto, a far che?

L’esempio di Michael

Michael Jordan, il Goat per eccellenza del basket, è tornato in campo da adulto. La sua storia di ritiri e di rientri è leggenda. Per il basket ma per lo sport in generale. Tuttavia, l’avventura coi Washington Wizard, accettata oltre i 40 anni, non fu certo indimenticabile. Lebron James, tuttavia, non può lasciare così. Con uno “swipe-out”, più lontano dall’anello di quanto non sia la gioventù perduta. Per i media Usa, potrebbero farsi avanti Cleveland e soprattutto Golden State. Là dove gioca Steph Curry, altra icona nonché “rivale” di Lebron nelle classifiche dei più grandi di sempre.