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Hantavirus: scatta la quarantena per 12 sanitari olandesi

La leggerezza in un centro medico, la nave sbarca i passeggeri a Granadilla e ora punta ai Paesi Bassi

di Cristiana Flaminio - 12 Maggio 2026

Hantavirus, la nave Hondius è in viaggio verso i Paesi Bassi dove già scattano i primi provvedimenti di quarantena. Resteranno isolati e sotto controllo medico una dozzina di dipendenti di un centro medico universitario. Sono stati esposti al virus e a seguito della manipolazione dei fluidi di un paziente imbarcato proprio a bordo della Mv Hondius, ricoverato il 6 maggio scorso al centro medico universitario della città di Nijmegen, potrebbero essere a rischio di contagio. Per scongiurare ogni pericolo, resteranno sotto osservazione.

Hantavirus e quarantena

Una banale dimenticanza. Roba che però, dopo gli anni del Covid che a qualcosa avrebbero dovuto pur servire, non doveva accadere. Ed è per questo che i vertici del centro medico olandese hanno chiesto scusa. “Indagheremo attentamente quanto è successo anche per prevenire che non si ripeta in futuro”. I dipendenti e i lavoratori che sarebbero rimasti esposti all’hantavirus resteranno in quarantena per sei settimane.

Sbarchi finiti

Gli ultimi ventotto passeggeri della Hondius sono sbarcati al porto di Granadilla a Tenerife. Resteranno in quarantena mentre alcuni dei crocieristi iniziano già ad accusare il contagio da hantavirus. Tra di loro c’è una paziente francese e poi un uomo americano che sarebbe risultato “lievemente positivo”. Anche due italiani sono tra i potenziali contagiati. Le autorità sanitarie predicano calma e cautela. L’Oms, solitamente generosa di allarmi, invita alla prudenza: “Non è il Covid”.