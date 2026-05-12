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Omicidio colposo: come è morto al Meyer il bimbo di 5 anni?

i dolori improvvisi, i consulti, un esame interrotto, il decesso improvviso

di Elizabeth Costello - 12 Maggio 2026

Tragedia al Meyer: bimbo di 5 anni muore durante il ricovero. Aperta a Firenze una inchiesta per omicidio colposo.

Tragedia a Firenze

Un dramma ancora senza spiegazione scuote l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per la morte del bimbo di 5 anni. E’ deceduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi mentre si trovava ricoverato per accertamenti. La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, un atto necessario per fare luce su un decesso avvenuto in circostanze improvvise e drammatiche.

La cronologia del dramma al Meyer: dal dolore al tragico epilogo

Il piccolo era entrato in ospedale nella mattinata di venerdì per un esame programmato, ma la situazione è precipitata in poche ore.

Un esame interrotto. Il bambino doveva sottoporsi a una risonanza magnetica con mezzo di contrasto per forti dolori addominali. L’esame è stato però sospeso perché il dolore si era fatto troppo intenso.

Il ricovero. Trasferito al pronto soccorso e poi nel reparto di chirurgia pediatrica, il piccolo è stato trattenuto per monitoraggio. Nonostante i controlli gastroenterologici e chirurgici, le sue condizioni — che inizialmente non sembravano allarmanti — sono crollate improvvisamente durante la notte.

L’indagine: si cerca la causa del decesso del bimbo di 5 anni

La Direzione Sanitaria del Meyer si è messa a completa disposizione della magistratura. Al momento, il mistero sulle cause della morte rimane fitto.

L’autopsia. Sarà l’esame autoptico, disposto per i prossimi giorni, a fornire la risposta definitiva. Si dovrà capire se il decesso sia legato alla patologia addominale sottostante o a reazioni avverse durante le procedure cliniche.

Il percorso clinico. Gli inquirenti analizzeranno ogni passaggio, dalle valutazioni in pronto soccorso fino alle decisioni prese nel reparto di chirurgia, per verificare se vi siano state sottovalutazioni del rischio.

Il comunicato dell’ospedale

L’azienda ospedaliera ha espresso il proprio cordoglio.

“La direzione esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutti gli approfondimenti necessari a chiarire le cause del decesso”.

Il bambino, prima della tragedia, era stato sottoposto a una serie di valutazioni specialistiche nel tentativo di inquadrare l’origine di quei dolori addominali che, purtroppo, si sono rivelati fatali.