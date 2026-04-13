Musica

Britney Spears torna in riabilitazione a un mese dall’arresto

La scelta dell'artista, la durata del percorso e quella promessa ai figli

di Cristiana Flaminio - 13 Aprile 2026

Britney, ci risiamo: la Spears si (ri) presenta in riabilitazione. Lo riferisce Tmz, riportando la voce di alcune fonti ritenute vicine all’ex reginetta del pop. La notizia s’è subito diffusa in ogni angolo del mondo. La popstar vive, ormai da anni, un periodo a dir poco nero. Complicato da una lunga serie di dipendenze che l’hanno portata, a poco a poco, a finire ai margini dello showbiz americano, pur restando tra i volti più amati da milioni di fans. Ora, per lei, c’è da affrontare un percorso terapeutico che dovrebbe portarla fuori dai problemi.

Britney Spears torna in riabilitazione

Stando a quanto riferisce Tmz, l’artista avrebbe scelto in maniera volontaria questa volta di sottoporsi a un programma terapeutico. Britney Spears avrebbe deciso di affidarsi alle cure di una clinica di riabilitazione a distanza di un mese, o poco più, dall’arresto per guida in stato di ebbrezza. Proprio l’alcol è tra i nemici più insidiosi per l’ex reginetta del pop. Le fonti parlano di una combo devastante tra il vizio del bere e l’utilizzo di Adderall, un farmaco a base di anfetamine. La mossa non è banale: la decisione arriva a distanza di qualche settimana dall’udienza, che si terrà il 4 maggio prossimo, di fronte ai giudici del tribunale di Ventura in California.

Quanto durerà questa volta?

Le persone citate da Tmz non sanno dire quanto potrà durare il nuovo percorso di riabilitazione per Britney Spears. Orientativamente, potrebbe essere lungo gli ormai canonici trenta giorni. Ma non si esclude la possibilità di allungare il percorso fino ad (almeno) 45 giorni. La durata, dunque, non è stata ancora definita e tanto dipenderà, oltre che dalla volontà dell’artista, pure dalle sue condizioni di salute e dal parere dei medici. La Spears, però, questa volta farebbe sul serio e avrebbe promesso alle persone più care, a cominciare dai figli, di voler tornare sobria.