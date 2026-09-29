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Il Bruco Mela compie cinquant’anni: storia e segreti della giostra italiana che ha conquistato il mondo

di Monica Marini - 29 Settembre 2026

Nel cuore degli anni Settanta, precisamente attorno al 1976, nasceva nel celebre distretto emiliano delle attrazioni una delle giostre più iconiche della storia dei luna park: il Bruco Mela. Ideata dal costruttore e inventore Diego Spaggiari nell’ambito della storica produzione manifatturiera della S.P.A. Giostri di Reggio Emilia, questa attrazione fu concepita con un obiettivo preciso: offrire ai bambini più piccoli la loro primissima esperienza su una montagna russa in totale sicurezza.

L’intuizione fu tanto semplice quanto geniale, combinando una struttura meccanica accessibile con un tema visivo divertente e immediatamente riconoscibile. Il convoglio, sagomato con i connotati di un simpatico millepiedi verde o giallo dagli occhi grandi e dalle vistose antenne, percorre un tracciato in acciaio a circuito chiuso caratterizzato da curve dolci, piccole salite e modeste discese controllate. L’elemento centrale e caratterizzante dell’intera giostra è la gigantesca mela tridimensionale rossa o verde posta lungo il tragitto, al cui interno è scavato un tunnel che il bruco attraversa a velocità moderata, suscitando nei piccoli passeggeri un misto di meraviglia e divertimento.

Brevettata e commercializzata sui mercati internazionali con i nomi di Wacky Worm, Caterpillar Coaster e Big Apple, l’invenzione emiliana riscosse un successo immediato e travolgente, trasformandosi nel modello di kiddie coaster più venduto, replicato ed esportato nella storia dell’industria del divertimento. Oggi, a cinquant’anni dal suo debutto, il Bruco Mela rimane una presenza immancabile sia nei parchi tematici stabili sia nelle fiere itineranti di tutto il mondo, confermandosi un’eccellenza della meccanica ricreativa made in Italy e un rito di passaggio dell’infanzia capace di unire generazioni di genitori e figli.

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