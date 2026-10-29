Economia

Volkswagen in rosso: perdite da 5,8 miliardi

Tra vendite in calo in Cina, dazi Usa e margini ridotti sulle elettriche: cosa succede a Wolfsburg

di Giovanni Vasso - 29 Ottobre 2026

Piove sul bagnato a Wolfsburg: il gruppo Volkswagen chiude il terzo trimestre con una perdita da 5,8 miliardi di euro. Male, anzi malissimo, il combinato disposto tra i dazi americani e il rallentamento sul mercato automobilistico cinese. Una sorta di manovra a tenaglia che mette il colosso tedesco dell’automotive all’angolo. Inchiodato dai numeri a un altro bilancio di passione e di apprensione. Insomma, le cose continuano a non andar bene e la traversata nel deserto sembra essere solo all’inizio.

Volkswagen in rosso: perdite da 5,8 miliardi

I dati riferiscono che Volkswagen ha chiuso il terzo trimestre del 2026 con una perdita di 5,82 miliardi di euro. Tra luglio e settembre, il gruppo di Wolfsburg ha affrontato diverse problematiche. Tutto, più o meno, già note. Innanzitutto lo stallo che si vive in casa Porsche. Che, da fiore all’occhiello (e fonte di alti guadagni) sta diventando un problema. E poi c’è il calo delle vendite dell’intero gruppo. Che in Cina ha assunto dimensioni importanti. Le consegne in Asia, infatti, sono ferme a circa 406mila unità. La flessione è del 38,5 per cento. A fine settembre, tutti i marchi avevano consegnato circa 6 milioni di veicoli, 600mila in meno rispetto a un anno prima.

Tra Cina e Usa il nodo delle auto elettriche

Pechino compra meno, gli Stati Uniti costeranno, solo in termini di dazi, qualcosa come 2,8 miliardi di euro. In mezzo c’è il caso delle auto elettriche. Ne vendono di più, solo che i prodotti presentano “margini più bassi” di guadagno. E quindi, alla fine della fiera, portano meno soldini nelle casse di Wolfsburg. Ne deriva che per Volkswagen non è solo una questione di perdite ma pure di fatturato che può scendere, su base annua, fino al 6,3% su base annua, attestandosi a circa 75,28 miliardi di euro.

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