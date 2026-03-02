Sport

Lucca, esclusione pesante e futuro segnato. Il Nottingham Forest prepara il ritorno dell’attaccante al Napoli

di Marzio Amoroso - 2 Marzo 2026

Lucca vive una fase cruciale della sua avventura inglese, una fase che sembra già indirizzare il suo destino verso un ritorno anticipato in Italia. L’attaccante è rimasto fuori dai convocati nella sfida contro il Brighton, un’assenza che non appare casuale e che conferma come il Nottingham Forest abbia ormai maturato una scelta precisa sul suo futuro. La decisione di non puntare su di lui in questa fase delicata della stagione racconta più di qualsiasi comunicato ufficiale.

Un’esclusione che pesa sul progetto tecnico

L’assenza dell’attaccante dalla lista dei convocati arriva in un momento in cui il Nottingham Forest ha bisogno di certezze e di giocatori pronti a incidere immediatamente. La squadra si muove in una zona di classifica complicata e ogni scelta tecnica assume un peso specifico enorme. In questo contesto, la mancata convocazione di Lucca rappresenta un segnale chiaro, l’attaccante non rientra più nelle rotazioni principali e il suo ruolo nel progetto si è progressivamente ridotto.

Il club ha preferito puntare su profili considerati più affidabili, mentre l’impatto dell’italiano non ha raggiunto le aspettative. Le sue prestazioni, altalenanti e poco incisive, non hanno convinto lo staff tecnico, che ora sembra orientato verso una gestione più pragmatica delle risorse.

Un riscatto che non verrà esercitato

L’opzione di acquisto fissata per l’estate non verrà attivata. La scelta appare ormai consolidata all’interno del club, che non ritiene opportuno investire una cifra importante su un giocatore che non ha trovato continuità né rendimento. Il Nottingham Forest ha bisogno di certezze immediate e profili più funzionali al suo sistema di gioco. Il ritorno al Napoli, dunque, si avvicina. La società partenopea dovrà valutare come gestire l’attaccante nella prossima finestra di mercato, tra un possibile reinserimento in rosa e nuove soluzioni per valorizzarlo.

Perché l’esperienza inglese non ha funzionato

Il contesto tattico del Nottingham Forest non ha favorito le caratteristiche di Lucca, più adatto a un calcio che gli consenta di attaccare l’area con continuità e ricevere palloni giocabili in zone pericolose. La squadra inglese, spesso costretta a difendersi e ripartire, non ha creato le condizioni ideali per esaltare le sue qualità. A questo si aggiunge un ambientamento complesso, che ha rallentato ulteriormente la sua crescita.

Uno snodo decisivo per la sua carriera

Il rientro in Italia aprirà una nuova fase della sua carriera professionale. Il Napoli dovrà decidere se puntare su di lui in ritiro o se valutare un nuovo prestito per permettergli di ritrovare fiducia e continuità.