Italpress Notizie Spettacoli

Can Yaman “Cara stampa italiana, non fare l’errore di copiare quella turca”

di Italpress - 11 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Pero voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo. Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene”. Così Can Yaman su Instagram si rivolge alla stampa italiana, dopo la notizia rimbalzata dalla Turchia, sabato 10 gennaio, sul suo arresto per uso di droga.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).