Carburanti, Pichetto “Sulle accise un ulteriore impegno, era un intervento necessario”
ROMA (ITALPRESS) – “Con questa misura mettiamo in campo un ulteriore impegno sulle accise: un intervento necessario, alla luce della particolare situazione in Medio Oriente”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, con riferimento alla rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti, a decorrere dall’8 aprile e fino al 1° maggio 2026, così come deliberato dal Consiglio dei Ministri.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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