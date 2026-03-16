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Caro carburanti, Urso “Interventi mirati per i ceti meno abbienti”

di Italpress - 16 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Per il momento siamo ben lontani dall’impennata dei prezzi alla pompa che si verificarono con la guerra in Ucraina. Tutto dipende dalla durata e dall’estensione del conflitto, che nessuno può prevedere: dobbiamo essere pronti a intervenire ove si verificassero delle conseguenze più significative“. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, alla conferenza stampa di presentazione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 al Mimit. “Pensiamo a interventi mirati e più efficaci rispetto a quello che si mise in campo allora col taglio delle accise, che secondo l’Upb andò a beneficio soprattutto dei ceti più abbienti. Noi vorremmo indirizzare le risorse verso i ceti meno abbienti”, sottolinea. “Nessuno dei grandi Paesi europei finora ha tagliato le accise”, ricorda il ministro. “Abbiamo un sistema di controllo dissuasivo e preventivo e la consapevolezza di poter intervenire tempestivamente, come abbiamo fatto negli ultimi anni”, conclude.

“Sono sempre stato favorevole al nucleare, alla produzione di energia nucleare civile nel nostro Paese. Non da oggi, da sempre. Questo Governo sin dall’inizio ha indicato la strada per produrre in Italia energia nucleare di nuova generazione, ovvero reattori modulari, componibili, trasportabili e realizzati su scala industriale”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy a margine della conferenza stampa. “Oggi anche la Commissione Europea lo ritiene assolutamente necessario per affiancare sempre più l’energia nucleare prodotta nel nostro continente a quella da fonti rinnovabili, al fine di garantire l’autonomia strategica dell’Europa per quanto riguarda la produzione energetica e ridurre, per quanto possibile, la dipendenza da altri attori”, ha aggiunto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).