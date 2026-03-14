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L’identikit torna con Benno Neumair: ora online l’undicesima puntata sul nostro canale YouTube

di Redazione - 14 Marzo 2026

Il cuore delle Alpi, una famiglia della porta accanto e una verità talmente agghiacciante da lasciare l’Italia senza parole. Sul nostro canale YouTube è finalmente disponibile l’undicesima puntata de L’identikit, il podcast crime che analizza i casi più oscuri e inquietanti della cronaca nera internazionale.

In questo nuovo episodio entriamo nella mente di Benno Neumair, uno dei casi di cronaca nera più sconvolgenti degli ultimi anni in Italia: un uomo che dietro l’immagine del figlio modello e dello studente brillante nascondeva un abisso che nessuno, intorno a lui, aveva saputo — o voluto — vedere.

L’identikit – Benno Neumair: cosa approfondiremo in questa puntata?

In questo episodio non ci limiteremo a raccontare i fatti, ma proveremo a ricostruire il profilo psicologico e il contesto che hanno portato a uno dei delitti familiari più agghiaccianti della storia criminale italiana:

La famiglia perfetta: Chi erano Peter e Laura Neumair e cosa si nascondeva realmente dietro la facciata di una famiglia apparentemente normale.

Chi erano Peter e Laura Neumair e cosa si nascondeva realmente dietro la facciata di una famiglia apparentemente normale. La maschera: Come Benno riusciva a proiettare un’immagine di controllo, razionalità e rispettabilità mentre dentro di lui qualcosa si stava sgretolando.

Come Benno riusciva a proiettare un’immagine di controllo, razionalità e rispettabilità mentre dentro di lui qualcosa si stava sgretolando. Le crepe nelle indagini: Le bugie, le contraddizioni e i dettagli che hanno permesso agli inquirenti di ricostruire una verità sempre più inquietante.

Le bugie, le contraddizioni e i dettagli che hanno permesso agli inquirenti di ricostruire una verità sempre più inquietante. L’orrore domestico: I particolari più disturbanti di una vicenda che ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana e sollevato domande scomode sul disagio invisibile.

I particolari più disturbanti di una vicenda che ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana e sollevato domande scomode sul disagio invisibile. L’identikit del mostro: Era un calcolatore freddo, un uomo in caduta libera o il prodotto silenzioso di dinamiche familiari che nessuno aveva voluto indagare?

L’obiettivo de L’identikit è andare oltre la superficie dei fatti. Attraverso l’analisi delle testimonianze, delle indagini e del contesto psicologico del caso, cerchiamo di comprendere come possano nascere storie così estreme e di restituire una prospettiva più profonda su ciò che si nasconde dietro il volto di un assassino.

La puntata è disponibile ora sul nostro canale YouTube. Iscrivetevi, attivate la campanella e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo episodio.

Se ti sei perso le altre puntate puoi recuperarle qui: L’identikit