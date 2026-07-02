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Wimbledon, Sinner batte Borges in tre set e conquista il terzo turno

di Lino Sasso - 2 Luglio 2026

Jannik Sinner continua la difesa del titolo a Wimbledon e conquista il terzo turno. Dopo il successo sofferto all’esordio contro Miomir Kecmanovic, il numero uno del mondo supera anche il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 al termine di una partita intensa, durata due ore e 32 minuti. Una vittoria importante, non solo per il risultato, ma anche per le indicazioni emerse sul piano del gioco. Pur senza esprimere ancora il suo tennis migliore, Sinner ha gestito con lucidità i momenti decisivi dei primi due tie-break e ha chiuso il terzo set senza concedere occasioni per rientrare all’avversario. Contro Borges il campione altoatesino ha dovuto affrontare un avversario solido al servizio, capace di rendere estremamente equilibrati i primi due parziali. La differenza, ancora una volta, è arrivata nei momenti chiave, dove la qualità e la freddezza del numero uno del ranking ATP hanno fatto la differenza.

Alla ricerca del giusto ritmo

Al termine dell’incontro, Sinner ha riconosciuto le difficoltà della sfida. “Il secondo set è stato molto duro. Nei primi due set abbiamo servito molto bene e non ci sono stati molti scambi, quindi sono molto contento di aver vinto”. Parole che fotografano perfettamente l’andamento di un match caratterizzato da pochi break e nel quale il servizio è risultato fondamentale. Nonostante il passaggio del turno, Sinner non nasconde che il suo livello possa ancora crescere. Il percorso sui campi in erba richiede sempre qualche partita per trovare il giusto ritmo e il campione italiano è convinto di essere sulla strada giusta. Il prossimo ostacolo sulla strada di Sinner sarà lo statunitense Jenson Brooksby, attuale numero 81 del mondo. Tra i due esiste un solo precedente, risalente al 2021 e vinto dall’azzurro, ma lo stesso Sinner invita alla prudenza.

I problemi di Parigi

Nel corso della conferenza stampa, Sinner è tornato anche sull’episodio che aveva sorpreso tutti al Roland Garros, quando era stato eliminato da Juan Manuel Cerundolo dopo aver accusato problemi fisici. Il numero uno del mondo ha spiegato che il suo staff ha individuato le possibili cause, pur senza avere ancora certezze assolute. “Abbiamo capito cosa è successo. Potrebbe succedere di nuovo, perché non c’è una soluzione immediata, è una cosa più ampia. Stiamo facendo le cose al meglio affinché non riaccada. Se poi dovesse venire di nuovo fuori avremo capito che la strada presa non è quella giusta”. Una dichiarazione che conferma come il lavoro di prevenzione prosegua quotidianamente, con l’obiettivo di evitare nuovi problemi durante la stagione.

Wimbledon, Sinner continua la corsa e si prepara al terzo turno

Il bilancio, comunque, resta estremamente positivo. Con le prime due vittorie, Jannik Sinner prosegue il proprio cammino sull’erba londinese e continua a confermarsi uno dei principali favoriti per la conquista del titolo. Il livello del torneo salirà inevitabilmente dal prossimo turno, ma il numero uno del mondo sta progressivamente aumentando fiducia e qualità del gioco. Se il servizio continuerà a garantire questa continuità e gli scambi da fondo torneranno ai livelli abituali, il campione italiano potrà presentarsi alla seconda settimana con ambizioni ancora più solide.