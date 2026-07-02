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Saldi estivi 2026: dal 4 luglio via agli sconti a Roma e nel Lazio

di Lino Sasso - 2 Luglio 2026

Scatta il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Da venerdì 4 luglio prendono ufficialmente il via i saldi estivi 2026 a Roma nel Lazio, inaugurando sei settimane di promozioni che coinvolgeranno migliaia di esercizi commerciali in tutta la regione. L’avvio degli sconti coincide con un periodo caratterizzato da temperature eccezionalmente elevate. Per questo motivo molti sceglieranno di trascorrere qualche ora nei grandi centri commerciali , dove sarà possibile unire lo shopping al comfort degli ambienti climatizzati. Fin dal primo giorno numerosi punti vendita proporranno ribassi sulle collezioni primavera-estate e, in alcuni casi, anche su articoli continuativi.

Tra centri commerciali e outlet

Presso i principali centri commerciali sarà possibile trovare offerte su abbigliamento, calzature, accessori, cosmetica, elettronica e prodotti per la casa, con sconti destinati ad aumentare nel corso delle settimane. Chi è alla ricerca dei grandi marchi continua a preferire gli outlet, che rappresentano una delle mete più apprezzate durante il periodo degli sconti. Anche quest’anno si preannunciano protagonisti il Valmontone Outlet e Castel Romano Designer Outlet. Qui gli sconti normalmente applicati durante tutto l’anno si sommeranno alle promozioni stagionali, consentendo di acquistare capi firmati, accessori, scarpe e articoli sportivi a prezzi ancora più convenienti.

Come risparmiare davvero durante i saldi estivi

Per evitare acquisti impulsivi e sfruttare al meglio le promozioni, gli esperti consigliano di preparare una lista dei prodotti realmente necessari prima di entrare nei negozi. È inoltre utile confrontare i prezzi, verificare il costo originario del prodotto e conservare sempre lo scontrino, indispensabile in caso di cambio merce o qualora dovessero emergere difetti di conformità. Una pianificazione attenta permette infatti di trasformare i saldi in un’opportunità di risparmio concreto, evitando spese superflue.