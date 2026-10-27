Economia

Cassette di plastica, il riciclo fa prima l’Italia in Europa

Sessantamila tonnellate di cassette recuperate ogni anno

di Dave Hill Cirio - 27 Ottobre 2026

In economia circolare il modello italiano del Conip che batte i record europei per il riciclo delle cassette di polastica.

Italia al top

L’Italia si conferma al vertice in Europa nella gestione sostenibile degli imballaggi rigidi in plastica, superando nettamente le medie comunitarie di riciclo. Il segreto di questo successo, nell’architettura circolare sviluppata dal Consorzio Nazionale Imballaggi in Plastica.

Fondato nel 1998, il consorzio ha rivoluzionato il settore agroalimentare e industriale adottando un modello ad anello chiuso. Un sistema dedicato alle resine poliolefiniche, in particolare polietilene e polipropilene.

In questo circuito virtuoso, le cassette e i pallet usati non diventano mai rifiuti a fondo perso. Vengono raccolti, macinati e trattati per trasformarsi in materia prima seconda.

Con questo materiale rigenerato si producono nuovi imballaggi, 100% riciclati e nuovamente riciclabili.

La rete

A fare la differenza, la rete logistica capillare di 128 piattaforme distribuite su tutto il territorio nazionale. Attraverso iniziative come il progetto “Usa e recupera”, il Consorzio coinvolge direttamente tutti gli attori della filiera. Protagonisti i produttori, gli utilizzatori dell’ortofrutta, i raccoglitori e i riciclatori.

I centri di distribuzione e i mercati ricevono persino un riconoscimento economico per la restituzione dei contenitori vuoti. La tutela ambientale trasformata in una leva conveniente.

I numeri

I dati testimoniano un impatto straordinario, oltre 60mila tonnellate di cassette avviate al riciclo ogni anno. Così, milioni di euro risparmiati sulle importazioni di greggio e ingenti riduzioni di emissioni di gas serra ed energia. Un modello al cui centro c’è la plastica: gestita in modo circolare, diventa una risorsa strategica.

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