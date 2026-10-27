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Super tifone In-fa, cresce la paura nel Pacifico, potrebbe diventare un mostro da oltre 250 km/h

Il tifone In-fa accelera verso le Isole Marianne Settentrionali e potrebbe trasformarsi in un super tifone nelle prossime ore.

di Gianluca Pascutti - 27 Ottobre 2026

Le autorità monitorano con attenzione l’evoluzione del sistema, che minaccia una regione già colpita da diversi cicloni tropicali negli ultimi mesi.

In-fa si intensifica rapidamente

Il tifone In-fa continua a guadagnare forza nel Pacifico occidentale. Gli ultimi aggiornamenti indicano una struttura sempre più organizzata e venti che hanno già raggiunto livelli molto elevati. Gli esperti ritengono che il sistema possa raggiungere la categoria di super tifone prima dell’avvicinamento alle Isole Marianne Settentrionali. Una prospettiva che aumenta la preoccupazione nelle aree potenzialmente interessate. La tempesta si trova ancora sul mare aperto, ma le condizioni ambientali favoriscono un ulteriore rafforzamento. Le acque molto calde del Pacifico rappresentano infatti il carburante ideale per i cicloni tropicali più intensi.

Rotta verso le Marianne Settentrionali

Le proiezioni attuali indicano una traiettoria diretta verso l’arcipelago delle Marianne Settentrionali, territorio situato a nord di Guam. L’attenzione è concentrata soprattutto sulle isole più settentrionali, che potrebbero trovarsi lungo il percorso del ciclone. Tra le località osservate con maggiore attenzione c’è l’isola di Pagan, che potrebbe sperimentare gli effetti più severi del passaggio della tempesta. Resta comunque presente un margine di incertezza. Anche piccoli spostamenti della traiettoria potrebbero modificare in modo significativo le zone maggiormente esposte.

Venti estremi e rischio alluvioni

L’aspetto più preoccupante riguarda la possibile intensificazione del fenomeno. In-fa potrebbe sviluppare venti superiori ai 250 chilometri orari, con raffiche ancora più forti nelle aree vicine all’occhio del ciclone. Oltre al vento, preoccupano le precipitazioni abbondanti. Le piogge potrebbero causare allagamenti, frane e problemi alla viabilità nelle isole interessate. Attese anche mareggiate molto intense e onde di grandi dimensioni, in grado di rendere pericolose le attività marittime e le zone costiere più esposte.

Una stagione dei tifoni particolarmente attiva

L’arrivo di In-fa conferma l’elevata attività tropicale che sta caratterizzando il Pacifico occidentale nel 2026. Le Marianne Settentrionali hanno già affrontato diversi episodi di maltempo estremo negli ultimi mesi. Proprio per questo motivo la popolazione segue con attenzione ogni aggiornamento. Un nuovo impatto diretto rischierebbe di mettere sotto pressione infrastrutture e servizi essenziali.

Le prossime ore saranno decisive

I meteorologi continueranno a monitorare l’evoluzione del tifone In-fa per verificare se raggiungerà ufficialmente lo status di super tifone. Le prossime 48 ore saranno fondamentali per comprendere l’effettiva intensità del fenomeno e la sua traiettoria finale. Se il rafforzamento previsto verrà confermato, le Marianne Settentrionali potranno trovarsi di fronte a uno degli eventi meteorologici più significativi di questa fase della stagione dei tifoni.

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