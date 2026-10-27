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Finisce l’avventura di Cosmi: esonerato a Salerno

di Giovanni Vasso - 27 Ottobre 2026

Serse Cosmi non è più l’allenatore della Salernitana. L’avventura del tecnico umbro sulla panchina dei granata campani è finita questa mattina. Dopo la sconfitta in casa del Picerno. Un tre a zero che è costato il posto al trainer, già travolto dalle polemiche al termine di una settimana ad altissima tensione. Insomma, il gran ritorno in panchina, dopo quattro anni, dell’ex allenatore di Perugia, Brescia e Udinese è finito con un bilancio in chiaroscuro.

Cosmi esonerato a Salerno

Era arrivato alla guida della Salernitana, Serse Cosmi, da subentrato. Aveva preso il posto di Giuseppe Raffaele che pagava la crisi di risultati della squadra. La stessa che poi il tecnico umbro ha portato fino alla semifinale dei playoff per la promozione in serie B persi, poi, contro la corazzata Brescia. La fiducia per ripartire e un anno che è iniziato non proprio all’altezza delle rinnovate aspettative di società e tifosi. Tanti punti persi per strada (alla fine ne ha collezionati 14 in undici gare) e tante polemiche. Non ultima quella che l’ha opposto prima a un cronista locale e poi ai tifosi. Che, a fronte della riconferma di sette giorni fa, erano andati dal mister a chiedergli di togliere il disturbo.

Amara Lucania

La trasferta in terra lucana è costata cara a Serse Cosmi. La sua squadra ha giocato giusto per i primi cinque minuti, poi il Picerno ha risolto la sua crisi (sei sconfitte in 7 gare) e s’è portato in vantaggio. Alla fine dei 90, anzi 96 minuti di partita, il risultato sarà impietoso. Tre a zero per i padroni di casa. E l’ultima immagine di Cosmi a Salerno è quella di un uomo che attraversa, da solo, il campo da gioco. A capo chino, con lo sguardo a terra e l’immancabile berretto a proteggerlo dal freddo e dallo sconforto.

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