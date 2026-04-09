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Champions League: Atletico e Psg si aggiudicano l’andata dei quarti ma nulla è ancora deciso

Atletico e Psg dominano l’andata dei quarti di Champions, imponendosi con due vittorie nette su Barcellona e Liverpool.

di Marzio Amoroso - 9 Aprile 2026

Barcellona – Atletico Madrid 0-2

L’Atletico Madrid si prende l’andata dei quarti di Champions League imponendo ritmo, aggressività e controllo al Camp Nou. I Colchoneros battono il Barcellona 0-2 grazie ai gol di Álvarez e Sorloth, in una partita in cui i blaugrana hanno sofferto il gioco avversario e mostrato un evidente nervosismo.

Primo tempo scoppiettante

Al 17’, il Barça trova il gol del possibile vantaggio, ma la rete viene correttamente annullata per la posizione di fuorigioco di Yamal, confermata senza dubbi. La gara cambia volto allo scadere del primo tempo, Cubarsí viene espulso per un intervento da ultimo uomo. Sul successivo calcio piazzato Álvarez firma un capolavoro, un destro a giro imprendibile per l’estremo difensore.

Nella ripresa i fattori non cambiano

Nella ripresa, al 70’, arriva il raddoppio. Sorloth, appena entrato, anticipa tutti sul cross in area e chiude la partita. Il Barcellona, già in difficoltà sul piano del gioco, fatica a reagire e termina il match con tensione e frustrazione palpabili. Il ritorno, in programma il 14 aprile alle 21, resta comunque apertissimo, in questa Champions tutto può ancora succedere.

Paris Saint Germain – Liverpool 2-0

Il Paris mette in cassaforte l’andata dei quarti di finale di Champions League. Al Parco dei Principi la squadra di Luis Enrique supera brillantemente gli inglesi del Liverpool 2-0, trascinata dalle reti di Doué e l’ex Napoli Kvaratskhelia.

Inizia il super match

Il centrocampista francese apre la serata all’11’, trovando il gol con un tiro deviato in modo decisivo da Gravenberch che inganna il proprio portiere. Le due squadre si studiano e senza troppe emozioni finisce il primo tempo.

Si ritorna in campo

Nella ripresa, al 70’, arriva il raddoppio firmato dal talento Kvaratskhelia che si libera in area con una serie di finte, salta l’intera difesa e anche il portiere prima di depositare in rete. Un capolavoro di tecnica e determinazione che pochi come lui sanno mettere in campo. Il ritorno è fissato per martedì 14 aprile alle 21, con la qualificazione per la semifinale di Champions ancora tutta da giocare perché con questi giocatori il risultato non è mai scontato.